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Reciben diputados solicitud de juicio político contra Maru Campos

La Cámara de Diputados recibió la petición de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, firmada por 11 legisladores de Morena

  • 26
  • Mayo
    2026

La Cámara de Diputados recibió una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, promovida por legisladores de Morena en la entidad, informó la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán.

De acuerdo con la legisladora panista, el documento fue entregado durante la mañana y ahora se encuentra en etapa de revisión inicial.

Precisó que la petición deberá ser ratificada a más tardar el próximo 29 de mayo, requisito indispensable para que pueda ser turnada formalmente a la Subcomisión de Examen Previo, instancia encargada de determinar su procedencia.

López Rabadán detalló que la solicitud fue suscrita por 11 diputados locales de Morena en Chihuahua, quienes acusan a la mandataria estatal de presuntas irregularidades relacionadas con la actuación de autoridades en operativos contra el crimen organizado, específicamente por permitir —según sus señalamientos— la intervención de agentes extranjeros en acciones de seguridad.

Hasta el momento, no se ha informado sobre una respuesta oficial del gobierno estatal respecto a esta nueva solicitud.

En paralelo, la presidenta de la Mesa Directiva informó que fue pospuesta la reunión interparlamentaria con España que se encontraba en preparación.

La decisión, explicó, fue tomada a petición de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, al considerar que no era oportuno realizar el encuentro en este momento.

López Rabadán indicó que ya se notificó de esta determinación a los legisladores del país europeo y expresó su confianza en que la reunión pueda reprogramarse en breve, una vez que existan condiciones políticas más adecuadas para su realización.


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