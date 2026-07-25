Juzgado ordena corregir bases de la subasta de AHMSA y MINOSA

La jueza Ruth Haggi Huerta García recordó que anteriormente autorizó diversas operaciones para vender bienes ubicados tanto en México como en EUA

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles ordenó a la Sindicatura de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) modificar las bases de la subasta para la venta de la unidad productiva, al determinar que el documento presentado no corresponde a las condiciones previamente autorizadas por la autoridad judicial.

La jueza Ruth Haggi Huerta García concedió un plazo de 72 horas para realizar las correcciones, entregar un nuevo calendario del procedimiento e informar sobre el destino de recursos obtenidos por la venta de activos, además de solicitar un eventual plan de pago para los trabajadores si existen recursos disponibles.

La resolución fue difundida este sábado mediante el Comunicado de Prensa 15/2026 emitido por la Sindicatura encabezada por Víctor Manuel Aguilera Gómez, en el que se publicó una versión simplificada del acuerdo judicial emitido el 24 de julio de 2026 dentro de los concursos mercantiles de AHMSA y MINOSA, correspondientes a los expedientes 19/2023 y 77/2022.

Detecta juzgado inconsistencias en las bases

Dentro del acuerdo, la jueza estableció que las bases de subasta entregadas por el síndico incluyen un procedimiento distinto al que fue autorizado por el Juzgado el pasado 2 de junio de 2026. Entre las observaciones señaladas figura la incorporación de mecanismos relacionados con una eventual venta forzosa de bienes pertenecientes a acreedores con garantía, aspecto que no forma parte del esquema aprobado previamente.

Ante ello, el órgano jurisdiccional instruyó al síndico para que, en un plazo máximo de 72 horas, presente una nueva versión de las bases que respete los lineamientos autorizados por el Juzgado y elimine las disposiciones que modifican el procedimiento originalmente establecido para la enajenación de la unidad productiva.

En el mismo periodo, la Sindicatura deberá entregar una propuesta de calendario que contemple todas las etapas del proceso de subasta, tomando en cuenta el periodo vacacional del Poder Judicial de la Federación para que las fechas sean compatibles con la actividad jurisdiccional.

Piden cuentas sobre recursos de ventas anteriores

Como parte de los nuevos requerimientos, la jueza Ruth Haggi Huerta García recordó que anteriormente autorizó diversas operaciones para vender bienes muebles e inmuebles ubicados tanto en México como en Estados Unidos, con el propósito de atender la situación financiera de las empresas y proteger los derechos de los acreedores preferentes, particularmente los trabajadores.

Por ese motivo, otorgó un plazo de diez días para que la Sindicatura detalle la aplicación de los recursos obtenidos en cada una de esas ventas o, en su caso, informe si dichos fondos permanecen invertidos.

Asimismo, el acuerdo establece que, si después de esas operaciones existe un remanente económico, el síndico deberá presentar un programa ordenado para efectuar pagos a favor de los trabajadores, quienes mantienen el carácter de acreedores preferentes dentro del concurso mercantil.

Sindicatura atenderá las nuevas instrucciones

La resolución fue firmada electrónicamente por la jueza Ruth Haggi Huerta García, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en todo el país.

En su comunicado, la Sindicatura informó que dará cumplimiento a las nuevas instrucciones emitidas por la autoridad judicial y continuará desarrollando las acciones necesarias para atender los requerimientos dentro de los procedimientos concursales de AHMSA y MINOSA.

Con esta resolución, el Juzgado mantiene la supervisión del proceso de venta de la unidad productiva y refuerza la obligación de que la subasta se lleve a cabo conforme a los términos previamente autorizados, además de exigir claridad sobre el manejo de los recursos derivados de ventas anteriores y la prioridad en favor de los derechos laborales de los trabajadores.