Coahuila

Declaran desierta subasta de AHMSA y Minera del Norte

Un juzgado federal ordenó replantear la venta de AHMSA y Minera del Norte y dio 20 días al síndico para presentar nueva propuesta de enajenación

Un juzgado federal declaró desierta la subasta de bienes de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte, lo que significa que el proceso de venta no se concretó y que los activos de ambas empresas no fueron adjudicados en esta etapa, de acuerdo con un comunicado oficial del Órgano de Administración Judicial.

La resolución fue emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México, el cual precisó que la subasta quedó desierta por causas no imputables al propio Poder Judicial. En términos prácticos, esto implica que los bienes puestos a la venta no pudieron transferirse a un nuevo propietario dentro de ese procedimiento. 

La jueza que conduce el concurso mercantil otorgó al síndico un plazo de 20 días hábiles para presentar una nueva propuesta de enajenación, es decir, un plan distinto para intentar vender los bienes y obtener recursos que permitan cubrir las deudas pendientes. 

El objetivo central, subrayó el juzgado, es lograr el mayor beneficio para todos los acreedores, especialmente los trabajadores, quienes tienen prioridad legal para recibir pagos. 

El órgano judicial añadió que el procedimiento también busca la reactivación y conservación de ambas compañías como unidad productiva. Las empresas están ubicadas en Coahuila y su eventual recuperación tendría efectos en la actividad económica de la región y en el sector siderúrgico nacional. 

La declaratoria de subasta desierta no cierra el proceso, sino que abre una nueva etapa en la que se intentará nuevamente vender los bienes o encontrar una alternativa que permita dar continuidad a las empresas y responder a las obligaciones pendientes.


