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Coahuila

Juzgado fija fecha clave para venta de AHMSA y MINOSA

La Sindicatura señaló que se mantiene atenta al desarrollo del proceso y reiteró su compromiso de informar oportunamente a todas las partes involucradas

  • 23
  • Abril
    2026

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles fijó como fecha límite el 27 de abril de 2026 para que trabajadores, acreedores e interesados presenten manifestaciones sobre la propuesta de venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA). La determinación forma parte de los procesos de quiebra de ambas empresas, considerados de interés público por su impacto económico y laboral.

La Sindicatura de AHMSA y MINOSA informó que esta disposición deriva de acuerdos judiciales emitidos los días 21 y 22 de abril de 2026. En estos documentos, se establece que el plazo corresponde al término otorgado para desahogar la vista sobre la propuesta de enajenación presentada por el síndico designado en ambos concursos mercantiles.

Plazo para definir futuro de AHMSA y MINOSA

De acuerdo con la versión simplificada del acuerdo del 21 de abril, el expediente 19/2023 correspondiente a AHMSA contempla que el vencimiento del plazo se determinó tomando en cuenta la última notificación realizada al Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores. Este elemento fue clave para establecer la fecha final del periodo legal.

En términos similares, el acuerdo del 22 de abril, relativo al expediente 77/2022 de MINOSA, establece el mismo plazo para la presentación de observaciones. La autoridad judicial reiteró que el proceso se rige por principios de publicidad y trascendencia, al tratarse de procedimientos con impacto social y económico relevante.

Una vez concluido el periodo establecido, el juzgado estará en condiciones de emitir una resolución sobre la viabilidad de la propuesta de venta. Esta decisión será determinante para el futuro de ambas compañías, que atraviesan procesos de quiebra tras una prolongada crisis financiera y operativa.

Proceso judicial entra en etapa clave

La Sindicatura señaló que se mantiene atenta al desarrollo del proceso y reiteró su compromiso de informar oportunamente a todas las partes involucradas. Indicó que la difusión de versiones simplificadas busca garantizar que trabajadores y acreedores comprendan el estado actual del procedimiento.

El proceso de enajenación de activos de AHMSA y MINOSA ha sido uno de los temas más relevantes en la región Centro de Coahuila, debido a la dependencia económica de miles de familias respecto a la actividad siderúrgica y minera. La definición de este procedimiento podría marcar el rumbo de la reactivación industrial en la zona.

En antecedentes, los concursos mercantiles de ambas empresas han estado marcados por retrasos, impugnaciones y negociaciones entre acreedores, lo que ha prolongado la incertidumbre. Sin embargo, con la conclusión de este plazo legal, se abre la posibilidad de avanzar hacia una resolución definitiva en torno a la venta de los activos.

La decisión del juzgado sobre la propuesta del síndico será clave para determinar si se concreta la enajenación y bajo qué condiciones. Mientras tanto, el sector laboral y empresarial se mantiene a la expectativa de una resolución que podría definir el futuro económico de la región.


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