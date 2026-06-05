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Coahuila

Liberan en sierra de Coahuila a oso negro rescatado en Saltillo

Una vez concluido el proceso, el ejemplar fue trasladado a una zona boscosa del estado con características similares a las del área donde se presume nació,

  • 05
  • Junio
    2026

El oso negro que fue capturado hace varios días en la zona urbana de Saltillo, luego de ser visto deambulando por colonias cercanas al Cerro del Pueblo, fue liberado en una zona serrana de Coahuila tras completar un proceso de recuperación y valoración médica.

La Secretaría de Medio Ambiente informó que el ejemplar, un macho de aproximadamente dos años de edad y 50 kilogramos de peso, fue reintroducido a su hábitat natural una vez que especialistas determinaron que se encontraba en condiciones óptimas para sobrevivir en vida silvestre.

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Especialistas detectaron signos de deshidratación

De acuerdo con Daniel Federico González Guajardo, subdirector de Recursos Forestales, Vida Silvestre y Saneamiento Ambiental, durante la revisión inicial se detectó que el animal presentaba signos de deshidratación, por lo que permaneció bajo observación y recibió atención especializada antes de ser liberado.

El funcionario explicó que el oso atravesaba una etapa natural conocida como destete, periodo en el que los ejemplares jóvenes se separan de sus madres y comienzan a desplazarse por cuenta propia en busca de alimento y territorio.

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Durante su estancia temporal recibió hidratación, alimentación controlada, vitaminas y tratamiento médico preventivo para garantizar su recuperación física antes de regresar a la vida silvestre.

Una vez concluido el proceso, el ejemplar fue trasladado a una zona boscosa del estado con características similares a las del área donde se presume nació, con el objetivo de facilitar su adaptación y reducir riesgos para su supervivencia.

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La dependencia estatal destacó que la liberación fue resultado de un trabajo coordinado entre autoridades ambientales estatales y federales, especialistas en vida silvestre y organizaciones dedicadas a la conservación de fauna.

En las labores participaron la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), personal de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila y especialistas del Museo del Desierto.

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Autoridades reiteran llamado a reportar avistamientos

El caso cobró relevancia luego de que el oso fuera observado durante varios días en distintos sectores urbanos de Saltillo, situación que generó preocupación entre habitantes y movilizó a corporaciones ambientales para garantizar tanto la seguridad del ejemplar como de la población.

Con la liberación, las autoridades dieron por concluido el proceso de rescate y reiteraron el llamado a reportar de inmediato cualquier avistamiento de fauna silvestre en zonas habitacionales para permitir una atención especializada y evitar riesgos para los animales y las personas.


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