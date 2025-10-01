Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_01_at_4_39_08_PM_d71fae1b8e
Coahuila

Liberan a 200 reos; buscan despresurizar penales del estado

El Poder Judicial estatal, en colaboración con la SSP y Fiscalía, otorgaron 200 preliberaciones para despresurizar los penales y agilizar la reinserción social

  • 01
  • Octubre
    2025

En un trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía de Coahuila, el Poder Judicial de Coahuila ha otorgado alrededor de 200 preliberaciones en los diferentes penales del estado.

Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Poder Judicial de Coahuila, dijo que esta acción se da con la finalidad de despresurizar los centros penitenciarios de Coahuila, donde se encuentran presos por delitos menores que incluso pueden salir con multas de hasta 5 mil pesos.

“En conjunto con el fiscal del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, que coordina el señor gobernador, el Ejecutivo Estatal nos ha pedido la revisión y despresurización de los penales; ya llevamos alrededor de 200 liberaciones de asuntos de personas que podrían tener algún beneficio, que se tratan de preliberaciones”, señaló Mery Ayup.

En entrevista, el presidente magistrado informó que se tienen programadas 500 preliberaciones para este año.

Agregó que con este programa no solo se busca mejorar las condiciones de las personas privadas de su libertad (PPL) que permanecen en reclusión, sino también agilizar la reinserción social de quienes cumplen con los criterios para acceder a este beneficio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_53_8b49ac6a4e
Registra Estados Unidos una docena de tiroteos en un día
EH_CONTEXTO_1_f868576354
Supervisa Derechos Humanos los cinco CEDES de Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T124357_871_3cbaa5e513
Afirma que Bermúdez Requena envió $40 mdp en avionetas a hotelero
publicidad

Últimas Noticias

diseno_2024_05_16_T222043_538_22753d6976
Así operaba Grupo Peak para defraudar con reinversiones
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T142637_675_4a0477d4d7
Mexicano se declara culpable de arrojar bomba en protesta de EUA
trump_carteles_cfdfff399d
Declara Trump 'conflicto armado' contra cárteles de la droga
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Saco_Cemex_2_2c6bff4976
Nueva era: Cemex rediseña sus emblemáticos sacos de cemento
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
publicidad
×