Liberan a tres, dejan a 'El Titán'; espera vinculación a proceso

El futuro legal de José Antonio “N”, alias "Titán" o el "Mamado", presunto líder de una red de huachicol del Cártel del Noreste (CDN), se definiría este domingo en los tribunales federales.

Tras el aplazamiento de la audiencia del sábado, una jueza federal resolvería este domingo si dicta el auto de vinculación a proceso contra el imputado, quien permanece recluido bajo prisión preventiva provisional.

La jueza ordenó la liberación de tres de las cuatro personas capturadas durante los recientes operativos de las fuerzas federales en San Pedro Garza García y el sur de Monterrey, tras calificar sus detenciones como presuntamente ilegales y arbitrarias.

Tras la resolución judicial fueron liberadas Jesse "N", de 35 años, y a Juan de Dios “N”, de 29, arrestados el pasado domingo en la colonia Valle de San Ángel, en San Pedro Garza García.

Asimismo, obtuvo su libertad Rosario “N”, de 41 años, quien había sido aprehendida en el sector Portal del Huajuco.

En el caso de José Antonio “N”, se le identifica por parte de las autoridades federales como uno de los líderes de una red dedicada al contrabando y comercialización ilegal de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos.

“Este fin de semana se realizaron acciones coordinadas derivadas de trabajos de inteligencia e investigación”, informó Omar García Harfuch, el titular de la SSPC, el pasado 11 de mayo.

“Como resultado, fue detenido José Antonio 'N', identificado como líder de una célula afín al 'Cártel del Noreste', relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible. También fue detenida una mujer”, informó García Harfuch.

“En Nuevo León, derivado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas…se ejecutaron cuatro órdenes de cateo”, precisó el secretario.

Las autoridades también investigan presuntos nexos entre José Antonio "N" y Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”.

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