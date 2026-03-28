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Liberan a dos acusados en caso Liam Payne; seguirán en proceso

La justicia argentina determinó que no existe riesgo de fuga y permitió que enfrenten el juicio fuera de prisión, aunque con restricciones

  • 28
  • Marzo
    2026

La justicia de Buenos Aires ordenó la liberación de dos hombres acusados de suministrar drogas al cantante británico Liam Payne días antes de su muerte, ocurrida el 16 de octubre de 2024 en un hotel de la capital argentina.

Se trata de Braian Nahuel Paiz, camarero, y Ezequiel David Pereyra, ex empleado del hotel CasaSur Palermo, quienes permanecían bajo prisión domiciliaria desde hacía varios meses.

La resolución fue dictada por la jueza Karina Andrade, del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 15, quien consideró que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, por lo que determinó que pueden continuar el proceso en libertad.

La querella, que incluye a representantes de la familia del exintegrante de One Direction, no se opuso a la medida.

Seguirán bajo proceso

Pese a la liberación, ambos imputados no han sido absueltos ni declarados inocentes. Continúan procesados por los delitos de suministro y facilitación de estupefacientes, específicamente cocaína.

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Como parte de las condiciones impuestas por la justicia, deberán cumplir con diversas restricciones, entre ellas:

  • Prohibición de salir del país
  • Presentaciones periódicas ante autoridades judiciales
  • Limitaciones de contacto con testigos, en el caso de Pereyra

El caso avanzará hacia la etapa de juicio oral.

La investigación por la muerte de Payne contempla a cinco personas procesadas.

Además de los dos acusados por suministro de drogas, otras tres fueron señaladas inicialmente por abandono de persona seguido de muerte, entre ellas el mánager del artista y empleados del hotel, aunque algunos de estos cargos fueron posteriormente desestimados por falta de pruebas.

El cantante falleció tras caer desde el tercer piso del hotel donde se hospedaba. Los estudios toxicológicos confirmaron la presencia de cocaína, alcohol y antidepresivos en su organismo.

La autopsia concluyó que la causa de muerte fue por politraumatismos y hemorragias internas y externas, descartando la intervención directa de terceros.

Peritos indicaron que el artista no intentó protegerse durante la caída, lo que sugiere que pudo encontrarse en estado de inconsciencia.


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