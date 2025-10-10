Llama secretario de Educación a fortalecer la convivencia

El secretario de Educación, Emanuel Garza Firsbun, hizo un llamado a reforzar la colaboración, el respeto y la comunicación entre los distintos agentes educativos, con el propósito de mantener un ambiente sano y de confianza dentro de las escuelas de Coahuila.

Durante su mensaje, Garza Firsbun señaló que en los planteles pueden presentarse incidentes derivados de diferencias de opinión o desencuentros entre maestros, alumnos y padres de familia, los cuales, si no se atienden adecuadamente, pueden generar tensiones en la comunidad escolar.

“Hay incidentes donde, derivados de alguna acción, de algún desencuentro o contraste de punto de vista, se puede generar este tipo de tensiones en la relación maestro-alumno, alumno-alumno, maestro-padre de familia. Pero precisamente por eso tenemos que entender que a todas y a todos nos corresponde cuidar que esas relaciones sean, en primer lugar, de respeto; que sean relaciones pacíficas, que abonen a la confianza, a la resolución de conflictos y, finalmente, a la colaboración. Porque al final del día, lo que sucede en el ámbito educativo, que es lo más sagrado que puede existir, es cuidar el bienestar y el desarrollo de nuestros niños”, expresó el funcionario.

Garza Firsbun destacó que la Secretaría de Educación respaldará todas las acciones que impulsen la corresponsabilidad en la formación de los estudiantes, y exhortó a los docentes y padres a trabajar de la mano para prevenir conflictos y fortalecer la convivencia.

“Siempre vamos a estar de acuerdo y apoyando esfuerzos que nos permitan maximizar el sentido de corresponsabilidad de todos los agentes educativos en asegurar un ambiente de sana convivencia dentro de los planteles”, puntualizó.

Por su parte, la directora de una escuela primaria en Saltillo, María del Socorro Ramírez, coincidió en que la comunicación entre los distintos actores educativos es clave para mantener la armonía.

“Cuando hay diálogo entre maestros y padres de familia, los conflictos se reducen notablemente. En nuestra escuela trabajamos mucho en la mediación y en la empatía, porque eso también se refleja en el comportamiento de los niños”, señaló.

A su vez, Laura Hernández, madre de familia, consideró que es importante que las autoridades educativas impulsen campañas para fortalecer la convivencia.

“A veces los problemas se dan por malentendidos o por falta de comunicación. Me parece muy bien que la Secretaría esté promoviendo el respeto y la colaboración, porque todos queremos que nuestros hijos estudien en un ambiente tranquilo”, comentó.

Finalmente, Garza Firsbun reiteró que la educación no solo se construye en las aulas, sino también con el ejemplo y la participación activa de toda la comunidad escolar, destacando que el bienestar emocional y social de los alumnos es tan importante como su aprendizaje académico.

