Cerrar X
EH_UNA_FOTO_12162293ba
Coahuila

Llama UAdeC a estudiantes a buscar apoyo emocional

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila exhorta a los estudiantes a solicitar ayuda si experimentan síntomas de depresión o ansiedad

  • 10
  • Octubre
    2025

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, hizo un llamado a los estudiantes a acercarse a solicitar ayuda cuando experimenten síntomas de depresión o ansiedad.

Dijo que la UAdeC inició unos conversatorios llamados “De Joven a Joven”, donde se invita a recién egresados para que platiquen su experiencia dentro de la institución, y acercar a los jóvenes para que se expresen y pidan ayuda cuando crean que la necesitan, ya que existen estudios que arrojan que muchos jóvenes pasan por situaciones de problemas emocionales.

“Una importante suma de jóvenes han presentado alguna situación al menos una vez de desesperanza o de ansiedad o depresión de algún tipo, y creo que es importante que hacia el interior tengamos bien claro cuáles son las acciones a seguir.

“Pero sobre todo que los jóvenes levanten la mano, pidan ayuda porque a veces creen que es un acto de debilidad, pero la gente debe ser valiente y levantar la mano”.

Pimentel Martínez dijo que existen proyectos dentro de la Coordinación de Extensión Universitaria, y esperan el presupuesto del próximo año para pensar en ampliar este programa.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_6_25_03_PM_1_5d5dc3026f
Choque entre tren y tráiler provoca cierre vial en Ramos Arizpe
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T175220_507_72936e953c
Busca sector educativo reforzar seguridad y respeto para maestros
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T174517_576_2977d9d600
Desmiente CFE a Flores: contratos se asignaron conforme a ley
publicidad

Últimas Noticias

Omar_Bravo_b23464151f
Vinculan a proceso al exfutbolista Omar "N" por presunto abuso
EH_DOS_FOTOS_100_a387d6c477
Investiga Fiscalía de Tamaulipas desaparición de regia en Reynosa
G28c_Aug_XIAAP_Ej_D_6b2d5a6219
Tigres Femenil derrota al América y se afianza en el liderato
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
Alberto_de_la_Garza_Evia_80064a7e8c
Caso Catujanes: otra de Alberto de la Garza Evia, dueño de IDEI
nl_catujanes_escurrimientos_228b1402ce
Construyeron casas sobre escurrimientos naturales en Catujanes
publicidad
×