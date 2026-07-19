El financiamiento de la banca comercial para la construcción de vivienda alcanzó en mayo de este año su mayor nivel de los últimos seis años

Inicio / Finanzas / Financiamiento para vivienda llega a su tope desde 2020

El financiamiento de la banca comercial para la construcción de vivienda en México alcanzó en mayo de este año su mayor nivel de los últimos seis años, al ubicarse en $129,117 millones de pesos, un incremento anual de 8.1% respecto a los $119,441 millones registrados en el mismo mes de 2025, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico).

El saldo del llamado crédito puente, un financiamiento de corto y mediano plazo utilizado para el desarrollo de proyectos habitacionales, mantiene una tendencia de crecimiento acelerado, al pasar de $97,417 millones en mayo de 2024 al nivel récord registrado este año.

En contraste, el monto más bajo de los últimos seis años se registró en 2021, cuando el financiamiento sumó $79,531 millones de pesos, lo que evidencia la recuperación y expansión del crédito destinado al desarrollo habitacional.

El mayor flujo de recursos coincide con una mayor actividad en la edificación de viviendas.

De acuerdo con el Registro Único de Vivienda (RUV), entre enero y junio de 2026 se construyeron 66,130 viviendas, un 7% más que en el mismo periodo del año anterior.

Del total de unidades edificadas, 83% corresponde a vivienda tradicional, mientras que la vivienda económica y popular representa 15% de la producción y la vivienda económica apenas 0.44% del total.

Este mayor financiamiento ocurre en un entorno en el que construir vivienda sigue siendo más costoso.

De acuerdo con el Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO), el precio de la construcción residencial en México aumentó 5% en un año, mientras que en Monterrey el incremento fue de 8.8%, impulsado principalmente por el alza en la mano de obra y los materiales.

En la entidad, el costo de la mano de obra para la construcción residencial aumentó 17.1% anual, mientras que los materiales registraron un incremento de 7.3%, factores que elevan el costo de los nuevos desarrollos y explican la necesidad de un mayor acceso a financiamiento para impulsar la construcción de vivienda.