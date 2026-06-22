Lluvias dejan 1,400 casas dañadas en Coahuila

El coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, explicó que en algunos sectores el nivel del agua alcanzó hasta un metro de altura

Tras las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana en Coahuila, autoridades estatales informaron que alrededor de 1,400 viviendas resultaron afectadas por las inundaciones en diversas zonas de riesgo.

Ante esta situación, el coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, dio a conocer que la mayor parte de los daños se concentra en Piedras Negras, donde cerca de 1,000 hogares reportaron afectaciones, mientras que en Frontera se contabilizan aproximadamente 400 inmuebles impactados por las lluvias.

El funcionario explicó que una parte de las casas afectadas presenta daños de consideración, estimados en aproximadamente el cinco por ciento del total censado.

En algunos sectores, el nivel del agua alcanzó hasta un metro de altura, provocando pérdidas materiales en muebles, aparatos electrónicos y pertenencias de las familias. Además, se detectaron afectaciones en estructuras, techumbres y patios, así como la formación de socavones derivados de la acumulación de agua.

Ante este panorama, brigadas estatales continúan recorriendo las zonas perjudicadas para evaluar los daños y coordinar la entrega de apoyos a las familias afectadas. También se trabaja en un programa especial para auxiliar a quienes perdieron documentación oficial durante las inundaciones, facilitando la reposición de actas de nacimiento y otros documentos indispensables mediante la intervención del Registro Civil.

Estas fueron las cifras que se tenían hasta el fin de semana; sin embargo, después de las lluvias registradas durante el sábado y domingo, el número de viviendas afectadas podría aumentar conforme continúen las evaluaciones y se actualicen los reportes oficiales.

Fiscal destaca acción de rescate

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, destacó la actuación de elementos de la Policía Estatal que lograron rescatar a una mujer cuyo vehículo quedó atrapado en una zona inundada durante las intensas lluvias registradas este fin de semana en Coahuila.

A través de sus redes sociales, compartió un video en el que se observa la intervención de los uniformados para poner a salvo a la conductora.

En las imágenes se aprecia cómo los agentes ingresan a una zona de riesgo para auxiliar a la ciudadana, exponiéndose a las condiciones adversas provocadas por la acumulación de agua.

El funcionario señaló que este tipo de acciones reflejan el compromiso y la vocación de servicio de las corporaciones de seguridad, cuya labor va más allá de las tareas de combate a la delincuencia.

Fernández Montañez subrayó que la proximidad con la ciudadanía y la protección de la integridad de las familias coahuilenses forman parte de las prioridades de la Policía Estatal.

Asimismo, expresó su agradecimiento a los elementos que participaron en labores de apoyo y rescate durante las contingencias ocasionadas por las lluvias, reconociendo su entrega y disposición para atender emergencias en distintos puntos de la entidad.