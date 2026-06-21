Hallan cuerpo en búsqueda por menor arrastrado en río

El incidente se registró el viernes en la colonia Valle Verde, cuando el menor se encontraba cerca de un canal cuyo caudal había aumentado debido a las lluvias.

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Un cuerpo fue localizado en el río Pesquería durante la búsqueda de Héctor Jesús, el menor de 14 años arrastrado el viernes por la corriente en Monterrey.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el hallazgo se efectuó mediante un helicóptero de la corporación.

Fue a la altura de la comunidad Santa María la Floreña, en Pesquería, donde se encontró tras dos días y medio de labores.

Peritos realizarán las investigaciones

A través de una ficha informativa, se detalló que aproximadamente las 3:00 de la tarde del domingo fue requerida la presencia de agentes de la Fiscalía para confirmar si el cuerpo pertenece al adolescente.

De ser así, serían más de 60 kilómetros los recorridos desde el punto en que fue visto por ultima vez Héctor: el Arroyo Topo Chico, en la colonia Valle Verde.

Dedican misa a menor

Previamente, familiares y amigos dedicaron una misa al joven en la capilla de la Santa Cruz, en la colonia Álvaro Obregón, al norponiente de Monterrey.

A la ceremonia asistieron más de un centenar de personas, y muchas de ellos tuvieron que seguir el servicio desde afuera al sobrepasarse el cupo del recinto.

“Nos unimos con el corazón lleno de esperanza, pidiendo por su seguridad y para que la luz guíe su camina de vuelta con nosotros”, se lee en la invitación compartida.

La misa estuvo programada para la 1:00 de la tarde, y al menos 15 minutos antes de su arranque el templo estaba lleno.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El incidente se registró el viernes en la colonia Valle Verde, cuando el menor se encontraba cerca de un canal cuyo caudal había aumentado debido a las lluvias registradas en días recientes.

Según los reportes preliminares, el adolescente intentó recuperar una de sus sandalias que había caído al agua. En ese momento perdió el equilibrio y fue arrastrado por la fuerza de la corriente.

Desde entonces, corporaciones de auxilio y rescate implementaron un operativo de búsqueda que se extendió durante varios días en distintos puntos del área metropolitana.

Las autoridades mantienen las investigaciones en curso y reiteraron que, por ahora, no existe una confirmación oficial sobre la identidad del cuerpo localizado.