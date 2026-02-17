Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_6258_87121d48b7
Coahuila

Localizan a el cuerpo de un hombre sin vida en lote baldío

El cuerpo fue encontrado luego de que varias vecinas notaron que permanecía inmóvil en el sitio y alertaron al número de emergencias

  • 17
  • Febrero
    2026

El cuerpo de un hombre fue encontrado la mañana de este martes en un terreno baldío situado entre el fraccionamiento El Toreo y el fraccionamiento Plaza, luego de que varias vecinas que se dirigían a dejar a sus hijos a la escuela notaron que permanecía inmóvil en el sitio y alertaron al número de emergencias.

La presencia del individuo llamó la atención debido a que se encontraba tendido a la intemperie.

Al lugar acudieron elementos de seguridad pública y paramédicos, quienes tras revisar a la persona confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De inmediato, los oficiales acordonaron el área para preservar posibles indicios. Habitantes del sector comentaron que el hombre era conocido en la zona, ya que con frecuencia se le veía deambular por el lugar y, presuntamente, vivía en situación de calle.

Algunos vecinos señalaron que en días recientes lo escucharon quejarse de malestares físicos.

El fallecido vestía pantalón oscuro, doble sudadera y botines de seguridad.

Autoridades informaron que el cuerpo presentaba signos de descomposición, lo que sugiere que habría perdido la vida aproximadamente dos días antes del hallazgo.

En el punto también fue localizada una almohada, lo que refuerza la hipótesis de que solía permanecer ahí. Personal ministerial realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado al Servicio Médico Forense para determinar la causa del deceso e intentar establecer su identidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_10_at_9_36_32_PM_9fedefa3c4
Atiende PC incendio en casa habitación en Guadalupe
EH_UNA_FOTO_59189928f0
Mujer es encontrada inconsciente en la colonia Rodríguez
Hallan_presunto_craneo_y_huesos_humanos_en_Cienega_de_Flores_95ca89c7de
Hallan presunto cráneo y huesos humanos en Ciénega de Flores
publicidad

Últimas Noticias

ronda_rousey_vs_gina_carano_501433749f
Ronda Rousey y Gina Carano regresan a MMA con pelea entre ambas
busca_nuevo_leon_premio_internacional_3055f3e6f1
Busca NL premio internacional del Estado Americano del Deporte
EH_UNA_FOTO_3_c3204eb2bf
Senadores de EUA buscan impulsar sanciones contra Rusia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
publicidad
×