Localizan a el cuerpo de un hombre sin vida en lote baldío

El cuerpo de un hombre fue encontrado la mañana de este martes en un terreno baldío situado entre el fraccionamiento El Toreo y el fraccionamiento Plaza, luego de que varias vecinas que se dirigían a dejar a sus hijos a la escuela notaron que permanecía inmóvil en el sitio y alertaron al número de emergencias.

La presencia del individuo llamó la atención debido a que se encontraba tendido a la intemperie.

Al lugar acudieron elementos de seguridad pública y paramédicos, quienes tras revisar a la persona confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De inmediato, los oficiales acordonaron el área para preservar posibles indicios. Habitantes del sector comentaron que el hombre era conocido en la zona, ya que con frecuencia se le veía deambular por el lugar y, presuntamente, vivía en situación de calle.

Algunos vecinos señalaron que en días recientes lo escucharon quejarse de malestares físicos.

El fallecido vestía pantalón oscuro, doble sudadera y botines de seguridad.

Autoridades informaron que el cuerpo presentaba signos de descomposición, lo que sugiere que habría perdido la vida aproximadamente dos días antes del hallazgo.

En el punto también fue localizada una almohada, lo que refuerza la hipótesis de que solía permanecer ahí. Personal ministerial realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado al Servicio Médico Forense para determinar la causa del deceso e intentar establecer su identidad.

