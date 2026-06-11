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Coahuila

Maestros mantienen protestas y exigen cambios al ISSSTE

Alrededor de 400 maestros participaron en la manifestación, exigiendo que se impulse ante la Federación la revisión de la Ley del ISSSTE

  • 11
  • Junio
    2026

Docentes de las secciones 5, 35 y 38 del SNTE mantuvieron este jueves sus movilizaciones en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU), donde reiteraron que continuarán con su movimiento independientemente de las decisiones que adopten sus dirigencias sindicales. Los inconformes señalaron que buscan una respuesta concreta por parte de las autoridades estatales para respaldar sus demandas relacionadas con pensiones, seguridad social y condiciones laborales.

Exigen cambios en pensiones y mejores condiciones laborales

Alrededor de 400 maestros participaron en la manifestación, exigiendo que se impulse ante la Federación la revisión de la Ley del ISSSTE y la eliminación del esquema de cuentas individuales para las jubilaciones, al considerar que afecta el retiro digno de los trabajadores de la educación. Asimismo, solicitaron mejoras en materia de vivienda, atención médica, infraestructura escolar y respeto a los derechos laborales del magisterio.

Los participantes aseguraron que el movimiento surgió de manera independiente y que mantendrán la presión hasta obtener resultados. Incluso advirtieron que, de no recibir apoyo ni una ruta clara de solución por parte de la Secretaría de Educación de Coahuila, podrían endurecer las acciones de protesta y proceder con el cierre total de las instalaciones de la dependencia como medida para exigir atención a sus demandas.


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