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Maestros de la CNTE evaluarán oferta del gobierno tras reunión

Sería este mismo miércoles que la CNTE tendría una nueva reunión interna para analizar la propuesta de la Federación, para poner fin a la manifestación

  • 10
  • Junio
    2026

Luego de más de seis horas de reunión entre la comisión negociadora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con representantes de la Secretaría de Gobernación, parece que podría llegar a un punto de acuerdo que pondría fin a las manifestaciones.

De acuerdo con Eva Hinojosa Tera, secretaria general de la sección XVIII de la CNTE en Michoacán, anunció que evaluarán la propuesta que les realizó el gobierno federal a sus demandas.

Sin embargo, apuntó que los representantes sindicales no pueden tomar una decisión inmediata, por lo que la propuesta deberá consultarse primero con las bases del movimiento para definir una postura.

Sería este mismo miércoles que la CNTE tendría una nueva reunión interna para analizar la propuesta de la Federación, para poner fin a la manifestación que sostienen los catedráticos desde hace días en la Ciudad de México.

Medios presentes en el anuncio de prensa por parte de Hinojosa Tera le cuestionaron sobre la calidad del ofrecimiento hecho por el gobierno; sin embargo, los dirigentes evitaron mostrar la mínima reacción a esto.

¿Qué exige la CNTE?

La CNTE exige principalmente un aumento salarial del 100% al sueldo base, rechazando el aumento propuesto por autoridades educativas del 9%; también exigen la abrogación total de la Ley del ISSSTE 2007 para conseguir pensiones mejores.

La abrogación total de la reforma educativa del 2012, la eliminación del USICAMM y sus evaluaciones; además de una mayor asignación de presupuesto al sector educativo.


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