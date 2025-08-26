Cerrar X
Manolo Jiménez respalda a empresarios en conflicto con CATEM

iménez señaló que este es un tema delicado que ya llegó a la mesa nacional y que se atiende junto con el gobernador de Durango

  • 26
  • Agosto
    2025

El gobernador Manolo Jiménez Salinas respaldó públicamente a los empresarios de la Comarca Lagunera que denunciaron intentos de extorsión relacionados con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y afirmó que en Coahuila no se permitirán prácticas de intimidación contra el sector productivo.

“Con toda confianza, aquí en Coahuila tienen todo nuestro apoyo, nuestro respaldo de todas las instituciones. Estamos con ellos y siempre ha sido un estado en el que las y los ciudadanos tienen la confianza para denunciar, y eso nos ha venido fortaleciendo como estado al enfrentar a la delincuencia”, declaró.

El mandatario explicó que, tras las denuncias empresariales y el desplegado público de la semana pasada, se habilitó una línea telefónica para recibir reportes, además de abrir investigaciones en coordinación con la Presidencia de la República. “Ya se les brindó seguridad y estamos en comunicación permanente con ellos”, afirmó.

Jiménez señaló que este es un tema delicado que ya llegó a la mesa nacional y que se atiende junto con el gobernador de Durango. “Politizarlo no es correcto. Aquí lo importante es blindar la seguridad y la estabilidad laboral de nuestro estado”, subrayó.

Sobre CATEM, el gobernador cuestionó la postura de su dirigencia y pidió escuchar directamente a quienes presentaron las denuncias. “Si la dirección nacional del CATEM viene y escucha de viva voz a comerciantes y empresarios, se van a dar cuenta de que lo que denunciaron tiene toda la razón. No se puede desviar la atención y convertir un tema de seguridad en un asunto político-partidista”, dijo.

El mandatario aclaró que la forma de operar del sindicato en Durango no es la misma que en Coahuila y advirtió que en la entidad no se tolerarán actos de intimidación. “Aquí por ningún motivo vamos a permitir un modo de operación como el que se está denunciando en la Laguna de Durango. Lo más importante es la seguridad y la estabilidad de nuestro estado”, expresó.

Finalmente, Jiménez recalcó que su gobierno mantendrá una postura firme para proteger a la ciudadanía y al sector productivo. “Nuestra postura no es político-partidista, es de seguridad. Queremos piso parejo en lo laboral, pero sin amenazas ni extorsiones. En momentos complicados hay que plantarse con voluntad para enfrentar a quien quiera hacer daño a nuestro estado”, concluyó.


