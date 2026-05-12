Pide gobernador evitar que conflicto en AHMSA se politice

Tras los enfrentamientos registrados durante el bloqueo de trabajadores de Altos Hornos de México sobre la carretera federal 57, que dejaron siete detenidos y varios lesionados entre obreros y policías, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, advirtió sobre la presencia de “cuervos” y oportunistas políticos que —aseguró— buscan aprovechar el conflicto y poner en riesgo una posible reactivación de la acerera.

Las declaraciones del mandatario ocurren luego de que trabajadores bloquearon el tramo Monclova-Saltillo para exigir una solución a la crisis laboral de AHMSA, denunciar falta de pagos y reclamar liquidaciones pendientes, protesta que terminó con un operativo de desalojo por parte de fuerzas de seguridad.

Los obreros señalaron que existen empleados con más de tres años sin salario y advirtieron que continuarán las manifestaciones mientras no exista una respuesta concreta sobre el futuro de la empresa.

En respuesta a esos hechos, Jiménez Salinas pidió mantener la coordinación entre trabajadores, Federación, Poder Judicial y autoridades estatales para evitar que el conflicto sea utilizado con fines políticos.

“Por ahí andan rondando los cuervos y los oportunistas políticos que andan viendo qué generan para llevar agua a su molino”, declaró.

El gobernador aseguró que actualmente existe comunicación entre el Gobierno Federal, acreedores, trabajadores y autoridades judiciales para avanzar hacia una posible reactivación de la siderúrgica.

Además, insistió en que no deben permitirse actores externos que busquen politizar o polarizar el conflicto laboral.

“Es muy importante que no dejemos entrar actores externos que buscan politizar, polarizar, dividir y tronar el tema”, señaló.

Jiménez sostuvo que la crisis de AHMSA se originó por el conflicto entre el Gobierno Federal anterior y la administración pasada de la empresa, situación que —dijo— terminó afectando a miles de familias de Monclova y de la Región Carbonífera.

“A raíz de ese pleito personal se llevaron de encuentro a miles de familias con su trabajo”, expresó.

El mandatario estatal reconoció que la reactivación de AHMSA depende prácticamente en su totalidad del Gobierno Federal debido a la magnitud económica que implica rescatar la empresa.

También urgió a acelerar una definición sobre el futuro de la acerera, al advertir que mientras más tiempo pase, más costoso será lograr una eventual recuperación.

Jiménez recordó que antes de la crisis, Monclova figuraba entre las ciudades con mayor poder adquisitivo del país gracias a la derrama económica generada por AHMSA.

Aunque reconoció que otras actividades económicas han ayudado parcialmente a amortiguar el impacto en la Región Centro y Carbonífera, insistió en que la prioridad debe ser recuperar empleos y reactivar la economía ligada a la siderúrgica.

Por último reiteró que el Gobierno del Estado mantiene respaldo total a las y los trabajadores afectados y aseguró que continuará colaborando con la Federación en cualquier alternativa de solución para la empresa.

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