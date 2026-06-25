Miguel Angel Riquelme será designado alcalde interino el martes

El funcionario señaló que, una vez concretado el nombramiento de Riquelme Solís, estará a la espera de la decisión que tome el gobernador Manolo Jiménez Salinas

El coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, informó que será el próximo martes cuando el Congreso del Estado lleve a cabo la designación del senador Miguel Ángel Riquelme Solís como alcalde interino de Torreón, tras el proceso legislativo correspondiente.

El funcionario señaló que, una vez concretado el nombramiento de Riquelme Solís, estará a la espera de la decisión que tome el gobernador Manolo Jiménez Salinas respecto a la senaduría, ya que él es el suplente del hoy senador y podría ser llamado para asumir ese cargo.

Gabriel Elizondo esperará decisión sobre la senaduría

Elizondo indicó que, por el momento, permanece enfocado en sus responsabilidades al frente de Mejora Coahuila y será respetuoso de los tiempos y de las determinaciones que tome el Ejecutivo estatal.

Asimismo, reconoció que aún no existe una definición sobre quién podría asumir la coordinación estatal de Mejora Coahuila en caso de que él sea convocado al Senado de la República, aunque destacó que se trata de un programa prioritario impulsado por el gobernador Manolo Jiménez, por lo que confió en que, de ser necesario, se designará un perfil que dé continuidad a las acciones y programas en beneficio de las familias coahuilenses.

Reitera compromiso con la responsabilidad encomendada

Finalmente, reiteró que esperará la decisión oficial del gobernador y aseguró que continuará trabajando desde la responsabilidad que le sea encomendada.

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