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Coahuila

Mantiene Obras Públicas acciones permanentes de limpieza

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar evitando tirar basura en la vía pública, canales y alcantarillas.

  • 16
  • Junio
    2026

Con el objetivo de prevenir encharcamientos e inundaciones durante la presente temporada de lluvias, la Dirección General de Obras Públicas mantiene de manera permanente las labores de limpieza y desazolve de bocas de tormenta, registros y líneas pluviales en distintos sectores de la ciudad.

El titular de la dependencia, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, informó que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva que busca garantizar el adecuado flujo del agua pluvial y reducir riesgos para la población.

“El mantenimiento constante de la infraestructura pluvial es fundamental para evitar obstrucciones que puedan generar acumulaciones de agua en vialidades y colonias. Seguimos trabajando de manera coordinada para brindar mayor seguridad a las familias torreonenses”, señaló el funcionario.

Destacó que a estas labores se suman los trabajos realizados en coordinación con la Dirección de Protección Civil y Bomberos, la Dirección General de Servicios Públicos y el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón, dependencias que han fortalecido las acciones preventivas en diversos puntos estratégicos del municipio.

Von Bertrab Saracho indicó que el esfuerzo conjunto ha dado resultados positivos, ya que durante las fuertes precipitaciones registradas en días recientes no se presentaron afectaciones de consideración ni incidentes mayores relacionados con la infraestructura pluvial de la ciudad.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar evitando tirar basura en la vía pública, canales y alcantarillas, ya que los residuos sólidos son una de las principales causas de taponamientos en el sistema de drenaje.

El director reiteró que las cuadrillas de Obras Públicas continuarán trabajando de manera permanente en la limpieza y mantenimiento de bocas de tormenta y rejillas, fortaleciendo las acciones preventivas para hacer frente a las lluvias y mantener en mejores condiciones la ciudad.


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