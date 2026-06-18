Coahuila roza 200 proyectos de inversión en esta administración

Coahuila está cerca de alcanzar los 200 proyectos de inversión concretados durante la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas, los cuales representan una inversión acumulada superior a los 15 mil millones de dólares y una proyección de más de 70 mil nuevos empleos, informó el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez.

El funcionario señaló que, pese al entorno de incertidumbre generado por la revisión de temas comerciales vinculados al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la entidad mantiene una dinámica positiva en materia de atracción de capitales.

“Estamos muy cerca de llegar a los 200 anuncios de inversión en esta administración, con más de 15 mil millones de dólares y más de 70 mil empleos proyectados”, destacó.

Explicó que actualmente la Secretaría de Economía mantiene en análisis entre 35 y 45 proyectos de inversión, impulsados por empresas interesadas en instalarse o expandirse en distintas regiones del estado.

Sin embargo, reconoció que una parte de esas inversiones continúa a la espera de mayor certidumbre sobre el futuro de la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Lo que más conviene es que exista certeza. Independientemente de cuál sea el resultado de la revisión comercial, contar con reglas claras permitirá que muchos proyectos avancen”, señaló.

Olivares Martínez indicó que alrededor de diez proyectos que permanecían detenidos ya comenzaron a avanzar durante los últimos meses y forman parte de los anuncios de inversión realizados recientemente en la entidad.

Aseguró que, hasta el momento, no se ha registrado la cancelación de ningún proyecto de inversión por esta situación, aunque algunas decisiones corporativas sí han sufrido retrasos de entre seis y 18 meses.

El secretario de Economía destacó que el perfil de las nuevas inversiones también está evolucionando, particularmente en la región sureste del estado, donde predominan proyectos vinculados a procesos automatizados, manufactura avanzada, inteligencia artificial, tecnología y semiconductores.

“Las inversiones son cada vez más tecnificadas. Eso significa empleos mejor remunerados y con mayores niveles de especialización”, explicó.

Añadió que cerca del 70 al 80 por ciento de los proyectos actualmente en cartera corresponden a industrias con altos niveles de automatización, una tendencia que responde a la transformación global de las cadenas de suministro y a la necesidad de incrementar la competitividad industrial.

Finalmente, expresó confianza en que durante el segundo semestre del año continúe la llegada de nuevas inversiones y se destraben proyectos que permanecen en espera, una vez que existan definiciones más claras sobre el entorno comercial de Norteamérica.

“Estados Unidos necesita de México y Canadá para competir frente al resto del mundo. Confiamos en que las condiciones finales jugarán a favor del país y eso coloca a Coahuila en una posición muy favorable”, concluyó.

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