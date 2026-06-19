Sancionan a supervisor escolar tras manifestación en Palacio

Un grupo de docentes llegó a la sede del Ejecutivo estatal para denunciar irregularidades administrativas y laborales, lo cual mantiene cerrados seis planteles

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El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, confirmó que ya hay resolutivos con sanciones en el caso y que fueron notificados luego de que maestros procedentes de Tula se manifestaron en Palacio de Gobierno para exigir solución a conflictos en su zona escolar.

La protesta de Tula

Un grupo de docentes llegó a la sede del Ejecutivo estatal para denunciar irregularidades administrativas y laborales, donde 6 planteles educativos permanecen cerrados por el conflicto.

Diálogo y resolutivo

Valdez García informó que la Secretaría mantuvo diálogo permanente y que ayer se llegó al acuerdo del procedimiento.

“Son dos expedientes abiertos ya desde hace mucho tiempo. La Secretaría ya dio un resolutivo y este se está aplicando conforme a derecho”*, declaró.

Sanciones notificadas

El titular de la SET precisó que las sanciones ya están marcadas en los resolutivos.

“En el primer caso de Tula, ya se le notificó al supervisor que resultó con una sanción, según el proceso de esta resolución”, señaló.

Llamado a no afectar a los alumnos

El secretario hizo un llamado a la concordia y a evitar la judicialización.

“Esperemos que no se afecte el servicio de los niños y de las niñas, que será siempre el llamado que nosotros hagamos”, dijo.

Reiteró que la postura de la Secretaría es proteger los derechos de todos los trabajadores, pero privilegiando el derecho de los niños a la educación.

Otro caso: zona 82

Valdez García mencionó que también se atiende una queja contra una supervisora por parte de un grupo de maestros.

Indicó que la supervisora se amparó este miércoles, lo que “cambió un poquito el curso del trabajo que viene haciendo ahí la Secretaría”, aunque el proceso legal continúa.

Cierre de ciclo escolar

Sobre el tamaño del sistema educativo, recordó que Tamaulipas tiene 6,600 escuelas y que los conflictos se presentan en pocas de ellas.

A dos semanas de terminar clases, pidió cerrar fuerte y usar trabajo en casa o en línea ante la ola de calor, previo aviso a la Subsecretaría de Educación Básica.

La SET dará seguimiento a ambos casos hasta que se cumplan los resolutivos y se restablezca el servicio en los planteles de Tula.