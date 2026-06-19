Irán mantiene control sobre el tránsito en el estrecho de Ormuz

Teherán confirmó que los buques deberán seguir solicitando autorización para cruzar el estrecho de Ormuz, pese al acuerdo firmado con Estados Unidos

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Las autoridades iraníes informaron que los buques que deseen atravesar el estrecho de Ormuz deberán continuar notificando su tránsito y obtener autorización previa de la República Islámica, pese al memorando de entendimiento firmado recientemente con Estados Unidos.

La Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA), organismo encargado de regular la navegación en esa estratégica vía marítima, indicó que las embarcaciones podrán cruzar siempre que presenten su solicitud dentro del plazo establecido y cumplan con los requisitos fijados por las autoridades competentes.

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Permisos seguirán siendo obligatorios

En un comunicado difundido a través de la red social X, la PGSA señaló que el procedimiento de autorización permanece vigente tras la entrada en vigor del Memorándum de Entendimiento de Islamabad, firmado por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

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El acuerdo contempla que Irán garantice durante un periodo de 60 días el paso seguro y sin costo para los buques comerciales que naveguen por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

Como parte de los compromisos alcanzados, Estados Unidos también levantó las restricciones que pesaban sobre puertos y embarcaciones iraníes, una medida que favoreció la reactivación del tránsito comercial en la región.

De acuerdo con la firma de inteligencia marítima AXSMarine, el jueves se registró el mayor movimiento diario de los últimos dos meses, con el paso de 25 buques comerciales por el estrecho.

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La consultora especializada Kpler confirmó esa cifra y destacó que representa un incremento significativo en la actividad marítima, aunque advirtió que la suspensión de las negociaciones previstas para este viernes en Suiza mantiene incertidumbre sobre el desarrollo del proceso diplomático y la reapertura plena del corredor marítimo.