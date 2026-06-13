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Coahuila

Maquinaria pesada retira basura de callejones en Saltillo

La intervención permitió eliminar basura, escombro y maleza que dificultaban el tránsito peatonal y generaban problemas de imagen urbana.

  • 13
  • Junio
    2026

Callejones que durante años acumularon basura, escombro y maleza en la colonia Morelos fueron intervenidos con maquinaria pesada y cuadrillas municipales, en una jornada de limpieza que permitió recuperar espacios considerados focos de contaminación y riesgo para los vecinos del sector.

Los trabajos se realizaron en diversos callejones de la colonia Morelos, donde personal del programa “Aquí Andamos” utilizó una retroexcavadora para retirar importantes cantidades de residuos acumulados entre las calles 15 y 13, así como entre las calles 10, 11 y 8.

La intervención permitió eliminar basura, escombro y maleza que dificultaban el tránsito peatonal y generaban problemas de imagen urbana, además de posibles riesgos sanitarios para las familias que habitan en la zona.

maquinaria basura saltillo

“Aquí trabajamos todos los días para mantener una ciudad limpia, ordenada y en mejores condiciones para nuestras familias, ya que la atención a colonias, vialidades y espacios públicos es prioridad de esta administración”, señaló el alcalde Javier Díaz González.

De manera paralela, brigadas municipales realizaron labores de poda y mantenimiento de palmeras Washingtonia en el camellón central del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Quinta Los Ángeles.

Asimismo, se llevaron a cabo trabajos de limpieza integral en plazas públicas de las colonias Privada Morelos, Magisterio Sección 38 y Latinoamericana, donde se efectuaron acciones de barrido manual, deshierbe, recolección de basura y mantenimiento de áreas verdes.

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Las autoridades municipales informaron que estas acciones forman parte de un programa permanente de recuperación y mantenimiento de espacios públicos en distintos sectores de Saltillo, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, limpieza y convivencia para los habitantes. 


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