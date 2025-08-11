Cerrar X
Nuevo León

Estrena Escobedo maquinaria para mejorar imagen urbana

El alcalde Andrés Mijes encabezó la entrega del equipo, subrayando que con estas acciones se dará una atención más rápida a los reportes ciudadanos

El municipio de Escobedo entregó equipo y maquinaria que fortalecerá a la Secretaría de Servicios Públicos para mejorar la imagen urbana.

El alcalde Andrés Mijes encabezó la ceremonia en la que se formalizó la entrega del equipo, subrayando que con estas acciones se dará una atención más rápida a los reportes ciudadanos y se avanza en el objetivo de que cada familia viva en una Ciudad más limpia, ordenada y digna.

"En la 4T Norteña tenemos muy claro que el progreso se construye con dos manos, con la mano derecha, hacemos crecer la economía y con la mano izquierda, transformamos esa prosperidad en apoyos, infraestructura y servicios que llegan a la puerta de cada hogar", señaló el edil en el evento en la Plaza Principal de Escobedo.

El nuevo parque vehicular está conformado por 32 nuevas unidades que van desde camiones de volteo, camiones tipo cisterna cuya capacidad es de 10 mil y 5 mil litros, retroexcavadoras, motoniveladoras, camiones de caja extendida, camionetas y un camión con canastilla, consolidando que la transformación también se refleja en servicios públicos de calidad.

De acuerdo con el mandatario municipal, esta renovación de maquinaria y vehículos representa una inversión millonaria, lograda gracias a una administración responsable que convierte cada peso en beneficios tangibles para la comunidad.

"Este equipo es para ustedes, para que su labor sea más productiva, más segura y más digna. Para que cuando la gente vea una calle limpia, un parque cuidado o un espacio público en orden, sepa que detrás está su esfuerzo y compromiso", explicó Mijes dirigiéndose al personal de Servicios Públicos.

Mijes destacó que esta entrega es un ejemplo claro de cómo, en la Capital de la Transformación se hace realidad el Crecimiento Equitativo que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, creciendo con fuerza y compartiendo la prosperidad con justicia para todos.

Con esta inversión, el municipio renueva su capacidad operativa y reafirma su compromiso de mantener espacios urbanos limpios, seguros y ordenados, dignificando el entorno y elevando la calidad de vida de sus habitantes.

Durante el evento se contó con la presencia de Felipe Canales, Secretario del Ayuntamiento y Manuel Meza, Secretario de Servicios Públicos.


