Más de mil 600 mujeres pidieron apoyo por violencia

El Instituto Municipal de la Mujer de Ramos Arizpe atendió a más de mil 600 mujeres; la violencia psicológica fue la agresión más frecuente

Más de mil 600 mujeres buscaron apoyo por distintos tipos de violencia durante el primer semestre de este año en Ramos Arizpe, donde la violencia psicológica continúa siendo la forma de agresión más frecuente, seguida por la violencia física, la económica y la violencia vicaria, informó la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Gabriela Chávez.

La funcionaria señaló que el número de atenciones prácticamente se duplicó en comparación con años anteriores, cuando durante el mismo periodo se registraban entre 800 y 900 casos, lo que atribuyó a una mayor confianza de las mujeres para acudir a las instituciones encargadas de brindarles apoyo.

Explicó que, después de la violencia psicológica y física, la violencia económica y la violencia vicaria son las modalidades que con mayor frecuencia atiende el Instituto. En este último caso, indicó que algunos agresores utilizan a los hijos como un mecanismo de presión para intentar que las víctimas regresen a la relación o permanezcan en un entorno de violencia.

Instituto Municipal de la Mujer fortalece la atención a víctimas

Gabriela Chávez destacó que el fortalecimiento de la atención institucional, incluida la presencia del Ministerio Público especializado, ha dado mayor certeza a las mujeres para denunciar y solicitar acompañamiento jurídico y psicológico.

Asimismo, informó que el Instituto ha atendido a mujeres provenientes de otros estados que llegan a Ramos Arizpe huyendo de situaciones de violencia familiar y que, de acuerdo con sus testimonios, decidieron permanecer en Coahuila debido a las condiciones de protección y respaldo que encontraron en el municipio.

Puntos Violeta amplían las opciones de auxilio

Agregó que la red de Puntos Violeta, instalada en establecimientos comerciales y otros espacios estratégicos, también ha contribuido a ampliar las opciones de auxilio para mujeres que enfrentan una situación de riesgo, al ofrecerles un sitio seguro donde pueden pedir ayuda y ser canalizadas a las autoridades competentes.

La directora del Instituto Municipal de la Mujer hizo un llamado a las víctimas de cualquier tipo de violencia a acercarse a las instancias de atención y denunciar, al señalar que una intervención oportuna puede evitar que las agresiones escalen y poner a salvo tanto a las mujeres como a sus familias.