Cuando caminamos juntas, no hay nada que nos detenga: Sheinbaum

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, destacó que más de 3 millones de mujeres reciben apoyo del programa Pensión Mujeres Bienestar

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La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este domingo que son más de 3 millones de mujeres, de entre 60 y 64 años de edad, las que reciben la Pensión Mujeres Bienestar, porque cuando las mujeres caminan juntas "no hay nadie que las detenga".

Al encabezar la entrega de tarjetas en Guerrero, la mandataria federal afirmó que este programa beneficia a cerca de 70 mil mexicanas, de las cuales 17,955 se encuentran en Acapulco, con un apoyo bimestral de $3,100 pesos, debido a que su administración reconoce el "trabajo de cuidados" que realizan todas las mexicanas en el país.

"Cuando las mujeres caminamos juntas, no hay nada que nos detenga. Esas somos las mujeres mexicanas. Hay que decirle a todas las niñas y todas las jóvenes que podemos ser lo que queramos ser, las mujeres somos el centro de la Transformación, somos historia y futuro de México”, destacó.

Por otra parte, también resaltó las acciones en beneficio de las mujeres, como la entrega de más de 25 millones de ejemplares de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres; la construcción de Centros LIBRE en aproximadamente 1,000 municipios, así como la integración de 250 mil mujeres en la Red Nacional de Tejedoras de la Patria.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, destacó que más de 3 millones de mujeres reciben apoyo del programa Pensión Mujeres Bienestar, de las cuales 70,000 radican en el estado de Guerero.

También la gobernadora Evelyn Salgado reconoció que dicho apoyo es transformador, debido a que consolida al gobierno humanista de la presidenta, a quien reiteró su compromiso para coordinarse en más proyectos de la misma naturaleza.

Anuncia obras para garantizar suministro de agua potable; cancela Presa La Parota

Durante su mensaje, mencionó que se llevarán a cabo diversas obras con el objetivo de garantizar el suministro hídrico tras el paso de los huracanes Otis (2023) y John (2024).

Además, anunció que el proyecto de la presa La Parota fue cancelado debido a que afectaba a las comunidades colindantes, por lo que se construirán pozos y tanques altos para sustituirla.

Presidenta supervisa red de saneamiento en Acapulco por huracanes

La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó este fin de semana la red de saneamiento en Acapulco, con el objetivo de supervisar los avances registrados tras el paso de los huracanes Otis y John por el estado de Guerrero, derivado de la inversión de aproximadamente $8,000 millones de pesos.

Como parte del plan "Acapulco se transforma contigo", Sheinbaum Pardo afirmó que se llevarán a cabo acciones de reingeniería y modernización de nueve plantas de tratamiento de aguas residuales, así como la construcción de 24 kilómetros de colectores marginales.