El edil señaló que cualquier acuerdo metropolitano en materia de transporte público debe contar con el aval de los presidentes municipales

Inicio / Coahuila / Riquelme pide revisar acuerdo de tránsito de taxis en la Laguna

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, afirmó que los acuerdos relacionados con el libre tránsito de taxis entre Torreón y Gómez Palacio no pueden aplicarse de manera automática, pues las unidades que ingresen al municipio no pueden circular sin restricciones, recoger pasaje libremente ni quedar exentas de las revisiones que establece la normatividad.

El edil señaló que cualquier acuerdo metropolitano en materia de transporte público debe contar con el aval de los presidentes municipales involucrados, en este caso la alcaldesa de Gómez Palacio y el propio Ayuntamiento de Torreón.

Indicó que ninguno de los dos estuvo presente en la reunión donde se definieron los acuerdos dados a conocer recientemente.

Riquelme aseguró que existe disposición para construir mecanismos que faciliten la movilidad de los usuarios entre Coahuila y Durango, siempre que se respeten las facultades de cada municipio y el marco jurídico vigente.

Reiteró que el objetivo es ofrecer un servicio eficiente sin afectar el orden en la prestación del transporte público.Finalmente, enfatizó que los vehículos provenientes de otros municipios o estados que ingresen a territorio coahuilense deben cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, incluyendo las revisiones correspondientes, con el fin de garantizar condiciones de seguridad, legalidad y competencia equitativa entre los concesionarios del servicio.