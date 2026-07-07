Mejora Saltillo programa de prevención de generación de basura

El edil indicó que este tipo de acciones apelan a la responsabilidad de los ciudadanos para disponer correctamente de los residuos

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El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó la importancia de la campaña “Tómala, cochino”, una estrategia que busca generar conciencia entre la ciudadanía para evitar tirar basura en la vía pública y fortalecer la cultura del cuidado de los espacios comunes.

Señaló que la participación de la población es fundamental para mantener una ciudad más limpia y ordenada.

El edil indicó que este tipo de acciones apelan a la responsabilidad de los ciudadanos para disponer correctamente de los residuos y prevenir problemas como la obstrucción de alcantarillas, especialmente durante la temporada de lluvias.

Reiteró que el Gobierno Municipal continuará impulsando campañas de concientización que promuevan el respeto por el entorno y contribuyan a mejorar la imagen urbana de Saltillo.