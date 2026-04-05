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Nuevo León

NL intensifica limpieza urbana rumbo al Mundial 2026

Más de 69 mil m² recuperados y 32 toneladas de residuos retiradas reflejan el avance del programa LimpiaLeón en la mejora de la imagen urbana

  • 05
  • Abril
    2026

Con miras a proyectar una metrópoli limpia, ordenada y funcional de cara al Mundial FIFA 2026, el Fideicomiso Festival Impacto Futbolístico Actual (Fidefifa) intensificó sus acciones de mantenimiento urbano a través del programa LimpiaLeón, logrando avances significativos en distintos puntos estratégicos del estado.

Durante el periodo del 30 de marzo al 4 de abril de 2026, las labores coordinadas por el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, permitieron la recuperación de 69 mil 582 metros cuadrados de espacios públicos mediante trabajos de limpieza profunda y desmalezado, impactando directamente en la calidad de vida de la ciudadanía.

Recuperación de espacios y mejora urbana

Como parte de estas acciones, se retiraron 32 toneladas de residuos sólidos urbanos, contribuyendo a la eliminación de focos de infección y a la liberación de la vía pública.

FIDEFIFA FORTALECE LA RENOVACIÓN URBANA DE NL CON ACCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN.JPG

Asimismo, se rehabilitaron 483 metros cuadrados de muros con pintura antigrafiti, fortaleciendo la imagen urbana en diversos sectores.

En materia de seguridad vial, se aplicó pintura en 996 metros lineales de cordones, mejorando la visibilidad y delimitación tanto para automovilistas como para peatones.

Sustentabilidad y entorno urbano

El programa también incluyó acciones enfocadas en el cuidado ambiental, como la colocación de 11.5 toneladas de acolchado orgánico en áreas verdes ubicadas en avenidas principales, lo que favorece la conservación del entorno y el mantenimiento de espacios públicos.

Morones Prieto Puente Azteca2.JPG

Las intervenciones se concentraron en arterias clave como las avenidas Ignacio Morones Prieto, Constitución, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tolteca, Azteca y Pablo Livas, además de calles como Guadalupe y Federico Gómez, donde se ejecutaron trabajos integrales para mejorar la infraestructura urbana.

Estas acciones se realizan bajo la instrucción y respaldo del gobernador Samuel García, quien encabeza el Comité Coordinador Nuevo León FIFA 2026, encargado de implementar las estrategias estatales rumbo a la justa mundialista.

Morones Prieto Puente Azteca24.JPG

El Fidefifa, creado en 2025 como un instrumento financiero y operativo del Gobierno de Nuevo León, tiene como objetivo administrar recursos destinados a la rehabilitación de espacios, infraestructura, movilidad y turismo, garantizando condiciones óptimas para la realización del Mundial FIFA 2026 en la entidad.


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