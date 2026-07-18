Torreón suma magistrada a mesa de seguridad y compra patrullas

El alcalde Miguel Ángel Riquelme anunció ajustes en seguridad, la incorporación de una magistrada y la licitación de 40 patrullas y equipo policial

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció una reestructuración en los procesos de detención, con el objetivo de fortalecer la legalidad, mejorar la coordinación entre las corporaciones de seguridad y el Poder Judicial, así como reducir la reincidencia delictiva.

Durante la segunda reunión semanal de seguridad, se incorporó a la mesa de trabajo la magistrada Yezca Garza Ramírez, mientras que el edil instruyó una coordinación integral entre la Secretaría del Ayuntamiento, la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Seguridad Pública, además de la participación del Ministerio Público para unificar criterios en los centros de detención.

Riquelme Solís informó que semanalmente se analizan los mapas de calor y la incidencia delictiva para definir acciones preventivas y atender de manera prioritaria las zonas con mayor número de delitos. También se revisaron los operativos que se implementarán con motivo del último partido del Mundial y otros eventos, a fin de preservar el orden y la paz social.

Finalmente, el alcalde anunció que en los próximos días se licitará la adquisición de 40 nuevas patrullas, además de uniformes y armamento para fortalecer el equipamiento de la Policía Municipal.

En la reunión participaron autoridades municipales, estatales y federales, así como representantes del Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía, Protección Civil, Bomberos y organismos de seguridad.