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Nacional

Asesinan al alcalde de San Miguel Amatitlán en Oaxaca

Joel Ángel Bravo Martínez, fue asesinado en un ataque armado; autoridades desplegaron un operativo para localizar a los responsables

  • 13
  • Junio
    2026

Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, en la región Mixteca de Oaxaca, fue asesinado durante un ataque armado registrado en esa localidad, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados disparó contra el edil cuando se encontraba en las inmediaciones de su domicilio.

Como consecuencia de las heridas provocadas por los impactos de bala, perdió la vida en el lugar.

Versiones preliminares señalan que el alcalde, de 53 años, salió de su vivienda ubicada en la zona centro del municipio cuando sujetos a bordo de un vehículo abrieron fuego en su contra. El ataque representa la segunda agresión que sufría en poco más de tres semanas, luego de un incidente previo ocurrido en Puebla.

Fiscalía inicia investigaciones

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que activó de manera inmediata los protocolos de investigación para delitos de alto impacto tras tener conocimiento de la agresión.

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Equipos multidisciplinarios integrados por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal del Instituto de Servicios Periciales acudieron al sitio para realizar el procesamiento de la escena, el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios que permitan esclarecer el crimen.

La dependencia señaló que, junto con corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad estatal y federal, se desplegó un operativo interinstitucional en la región Mixteca para localizar a los responsables.

Refuerzan seguridad en la Mixteca

Tras el homicidio, autoridades estatales y federales reforzaron la presencia policial en carreteras y comunidades cercanas con el objetivo de cerrar posibles rutas de escape utilizadas por los agresores.

Además, se pusieron en marcha trabajos de inteligencia y coordinación entre distintas corporaciones para determinar la mecánica del ataque e identificar tanto a los autores materiales como a posibles responsables intelectuales.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas ni se ha informado sobre el móvil de la agresión.

Joel Ángel Bravo Martínez se desempeñaba como presidente municipal de San Miguel Amatitlán, municipio ubicado en la región Mixteca de Oaxaca. Llegó al cargo tras ganar la elección de 2024 bajo la coalición integrada por PAN, PRI y PRD.

La Fiscalía de Oaxaca aseguró que las investigaciones continuarán y que se mantendrá el despliegue de seguridad en la zona mientras avanzan las indagatorias para esclarecer el homicidio y evitar la impunidad.


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