El edil destacó que la respuesta de la ciudadanía confirma que La Feria del Norte está posicionada entre las festividades más importantes de la entidad.

Inicio / Nuevo León / Reúne Feria del Norte a miles y rompe récord en Salinas

La Feria del Norte 2026 cerró actividades en Salinas Victoria con un nuevo récord de asistencia, marcando el quinto año consecutivo de crecimiento para el evento, que se ha consolidado como una de las celebraciones familiares y de entretenimiento más importantes de Nuevo León.

Del 24 al 29 de junio, miles de personas acudieron a la Unidad Deportiva Municipal para disfrutar de una cartelera integrada por artistas locales, nacionales e internacionales, además de actividades recreativas para todas las edades.

Artistas reunieron a miles de asistentes durante seis días

Entre los espectáculos presentados destacaron las actuaciones de Los Dos Carnales, Tatiana, Passion Vallenata, Oscar Maydón, Grupo Duelo y el cierre estelar de Los Invasores de Nuevo León, quienes congregaron a miles de asistentes durante cada una de sus presentaciones.

La programación musical formó parte de una oferta de entretenimiento que atrajo a visitantes de distintos municipios de la región, fortaleciendo la presencia de la feria dentro del calendario de eventos masivos del estado.

Destacan consolidación de la feria en Nuevo León

Durante la ceremonia de clausura, el alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú de la Garza, señaló que el resultado obtenido cobra mayor relevancia al haberse realizado de manera simultánea con otros eventos multitudinarios celebrados en Nuevo León.

El edil destacó que la respuesta de la ciudadanía confirma que La Feria del Norte se encuentra plenamente posicionada entre las festividades más importantes de la entidad, gracias a la participación de las familias y visitantes que acudieron durante los seis días de actividades.

Día Infantil Inclusivo fue uno de los eventos destacados

La edición 2026 también incluyó el Día Infantil Inclusivo, organizado por el DIF municipal para niñas y niños con discapacidad. La actividad es considerada única en su tipo dentro de Nuevo León y formó parte de las acciones orientadas a fomentar espacios accesibles para todos los sectores de la población.

Además, se desarrollaron dinámicas recreativas, actividades familiares y distintas experiencias diseñadas para promover la convivencia entre los asistentes.

Juegos gratuitos y corredor gastronómico complementaron la experiencia

Los visitantes tuvieron acceso a un corredor gastronómico, áreas para fotografías y diversas atracciones distribuidas en el recinto ferial.

Uno de los principales atractivos fueron los juegos mecánicos gratuitos para todas las niñas y niños, una iniciativa que permitió ampliar las opciones de entretenimiento para las familias que acudieron al evento.

Con una asistencia récord por quinto año consecutivo, La Feria del Norte 2026 concluyó sus actividades reafirmando su crecimiento y su relevancia dentro de las celebraciones tradicionales de Nuevo León, al reunir a miles de familias de Salinas Victoria y municipios cercanos.