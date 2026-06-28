Miles disfrutan del Barbacha Fest 2026 en Ciudad Mante

La realización del Barbacha Fest busca fortalecer la identidad gastronómica de El Mante y posicionar al municipio como un atractivo turístico

El Barbacha Fest Mante 2026 fue todo un éxito al congregar a cientos de visitantes de distintas regiones de la entidad, así como de turistas provenientes de varios puntos de la República Mexicana, quienes se dieron cita para disfrutar de la tradicional barbacoa.

Participantes destacan la respuesta de los visitantes

Participantes del evento destacaron la gran respuesta de la gente y la oportunidad de mostrar su sazón ante comensales locales y foráneos.

“Es muy importante que se realicen estos eventos porque en estos tiempos ha estado muy complicada la economía local y vemos que ahorita está lleno totalmente, por lo que es un éxito total”, dijo José Luis Chávez Reyna, uno de los participantes del evento.

Buscan fortalecer la identidad gastronómica de El Mante

De acuerdo al secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, la realización del Barbacha Fest busca fortalecer la identidad gastronómica de El Mante y posicionar al municipio como un atractivo turístico dentro de Tamaulipas.

El festival reunió a cocineros, familias y visitantes en torno a uno de los platillos más representativos de la región, impulsando además el turismo local y la actividad económica.

“Es una buena iniciativa por parte de las autoridades estatales para que la gente pueda venir a disfrutar de la barbacoa y ofrecer un poco más de entretenimiento que hace falta en la ciudad”, dijo Alberto Flores de Parrilleros Huastecos, quienes ahora también promueven este platillo en su oferta culinaria.

Reconocen el impacto económico y la convivencia familiar

Participantes reconocieron la organización del evento y la convivencia familiar que se vivió durante la jornada, donde la barbacoa fue la protagonista.

El secretario de Turismo resaltó que estos festivales forman parte de una estrategia en el rubro turístico impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, con el objetivo de promover la cultura, la gastronomía y la calidez de la gente tamaulipeca.

De acuerdo a la alcaldesa Patricia Chío, los hoteles registraron un ciento por ciento de ocupación, lo que refleja la buena aceptación del evento por parte de los visitantes, quienes disfrutaron también del concierto musical ofrecido por el grupo El Poder del Norte.

Alcaldes destacan la promoción regional y turística

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, dijo que festivales como estos promueven nuestras tradiciones y su gastronomía, donde también la relación con otros alcaldes permite el intercambio de experiencias para realizar un mejor gobierno.

El alcalde González, Miguel Zúñiga Rodríguez, dijo que es una magnífica oportunidad para que se promueva el flujo de visitantes a esta región y recordó que recientemente en su municipio se realizó el festival nacional de Huapango Huasteco, donde cientos de visitantes y participantes disfrutaron de los atractivos de la localidad.

René Lara Cisneros, alcalde de Tula, dijo que con la autopista Mante-Ocampo-Tula, ahora la urbe calera está más cerca, permitiendo incentivar al turismo para disfrutar de sus múltiples atractivos.