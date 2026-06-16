Morena impugna la elección y el PRI defiende el resultado

La impugnación presentada por Morena en los 16 distritos locales y su solicitud para anular la elección en Coahuila provocaron la reacción del PRI, que defendió la legalidad de los resultados y aseguró que estos reflejan de manera clara la decisión tomada por la ciudadanía en las urnas.

Bajo el argumento de una presunta compra masiva de votos, Morena inició un juicio electoral en Coahuila mediante el cual solicitó la nulidad de la elección de las 16 diputaciones locales, cuyos resultados favorecieron al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A través de un comunicado, el partido guinda informó que la impugnación presentada incluye una serie de presuntas irregularidades detectadas durante el proceso electoral, entre ellas la compra y coacción del voto mediante el uso de códigos QR, la participación de servidores públicos, propaganda calumniosa, la utilización de programas sociales con fines electorales, así como actos de violencia, intimidación y violencia política de género.

Además, Morena señaló un presunto rebase de los topes de gastos de campaña y denunció irregularidades en 962 casillas, lo que representa el 22.6 por ciento del total instalado en la entidad.

El partido también informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR), al advertir que la compra del voto constituye un delito electoral grave.

“En el pasado proceso electoral fueron innumerables los casos en los que esta práctica reprochable se llevó a cabo”, sostuvo el instituto político en su posicionamiento.

De manera paralela, Morena interpuso una denuncia ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) por un presunto rebase de los topes de gastos de campaña por parte de los candidatos priistas.

Asimismo, presentó una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el objetivo de rastrear el origen de los recursos que presuntamente se utilizaron para la compra de votos, particularmente a través del uso de códigos QR.

Con estas acciones, Morena busca que las autoridades electorales revisen la validez del proceso y determinen si las irregularidades denunciadas son suficientes para anular la elección de las 16 diputaciones locales en Coahuila.

PRI defiende resultados

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila cuestionó la decisión de Morena de impugnar la elección de diputados locales, al considerar que los resultados fueron claros, contundentes y reflejan la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

A través de un posicionamiento oficial, el PRI estatal manifestó su preocupación por los recursos legales promovidos por Morena y sus aliados, al señalar que la jornada electoral se desarrolló de manera pacífica, transparente y con una amplia participación ciudadana.

De acuerdo con el partido, más del 51 por ciento de los electores acudió a votar, se instalaron la totalidad de las casillas previstas y los cómputos y recuentos se realizaron conforme a lo establecido por la legislación electoral.

El PRI destacó que la Alianza Ciudadana por la Seguridad obtuvo cerca de 700 mil votos, mientras que Morena y sus aliados alcanzaron poco más de 320 mil sufragios, una diferencia superior a los 30 puntos porcentuales.

Asimismo, recordó que la coalición ganó los 16 distritos locales en disputa, registrando en algunos casos ventajas de dos, tres e incluso cuatro votos contra uno frente a sus adversarios.

En el documento, el partido sostuvo que los medios de impugnación son un derecho legítimo dentro del sistema democrático, aunque consideró preocupante que se utilicen para cuestionar instituciones electorales y generar dudas sobre un proceso cuyos resultados calificó como contundentes.

“Los recursos legales son un derecho y deben respetarse, pero utilizar las impugnaciones para intentar desacreditar instituciones y sembrar dudas sobre una elección tan contundente es una señal preocupante para nuestra democracia”, señaló.

El PRI también advirtió que si Morena cuestiona una elección en la que fue derrotado por un margen tan amplio, resulta válido preguntarse cuál será su postura en futuros procesos con diferencias más cerradas.

Finalmente, el partido afirmó que defenderá la legalidad del proceso y los resultados obtenidos en las urnas, al sostener que los coahuilenses respaldaron un proyecto basado en la seguridad, la estabilidad y el desarrollo del estado.

“La voluntad popular ya se expresó. En democracia, respetar el voto ciudadano no es una opción; es una obligación”, concluyó el posicionamiento.

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