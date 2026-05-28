Morena frena reforma electoral sobre injerencia extranjera

Morena retiró en la Cámara de Diputados el dictamen de reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que los cambios relacionados con la anulación de elecciones por injerencia extranjera ya no podrían aplicarse en los comicios de 2027 y entrarían en vigor hasta 2030.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, explicó que la decisión busca abrir un mayor espacio de análisis y construir consensos sobre el contenido de la reforma secundaria, la cual había generado críticas de organizaciones y sectores que advirtieron posibles riesgos para la libertad de expresión.

La reforma constitucional al artículo 41, aprobada este jueves, establece como causal de nulidad electoral la intervención o injerencia extranjera comprobada.

Sin embargo, Monreal señaló que la legislación secundaria es necesaria para definir los procedimientos, criterios y alcances que deberán aplicar las autoridades electorales al momento de calificar una elección.

El legislador reconoció que, sin estas modificaciones legales complementarias, persistirá un margen de indefinición sobre la aplicación práctica de la reforma constitucional, aunque aclaró que esto no impide su validez jurídica.

Durante una conferencia posterior, Monreal adelantó que el dictamen podría retomarse en un próximo periodo extraordinario o durante el periodo ordinario que inicia en septiembre, aunque precisó que ya no alcanzaría a implementarse rumbo al proceso electoral de 2027 debido a la prohibición de modificar leyes electorales 90 días antes del inicio de los comicios.

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