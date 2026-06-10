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Coahuila

Participará Morena en recuento de votos para verificar datos

Tras resultados en elección de diputaciones locales, Morena participará en recuento de votos para cotejar actas y sufragios

  • 10
  • Junio
    2026

Luego de los resultados obtenidos por Morena en la reciente elección de diputaciones locales, dirigentes y representantes del partido anunciaron que participarán en el proceso de recuento de votos para verificar la correspondencia entre las actas y los sufragios depositados en las urnas. 

El diputado Antonio Attolini Murra, quien contendió en el proceso electoral y fue superado por la candidata Verónica Martínez, informó que a partir de este miércoles el partido dará seguimiento al recuento oficial. 

“Estaremos en el recuento para verificar que cada acta corresponda con la cantidad de votos que contengan las urnas”, señaló el legislador durante una entrevista. 

Por su parte, el presidente estatal de Morena, Diego del Bosque, quien además figura como diputado de representación proporcional, aseguró a través de redes sociales que la elección aún no ha concluido y que el partido estará atento al desarrollo de los cómputos y recuentos correspondientes. 

Las declaraciones se producen en medio de las inconformidades y señalamientos expresados por algunos candidatos morenistas que participaron en la contienda y que han cuestionado diversos aspectos del proceso electoral tras los resultados obtenidos en las urnas.


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