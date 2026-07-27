Muere perro rescatado que fue enterrado vivo en Saltillo

El perro rescatado en un predio de Saltillo falleció tras presentar una enfermedad avanzada y una grave infestación de garrapatas.

El perro rescatado tras ser localizado enterrado en un predio al sur de Saltillo falleció la noche del domingo, pese a los esfuerzos del personal médico veterinario que lo atendió desde su ingreso al Centro de Bienestar de los Seres Sintientes.

De acuerdo con información oficial, el can fue rescatado el pasado 24 de julio por elementos de la Policía Ambiental en un terreno cercano a la calle Santa María, donde fue encontrado en condiciones críticas y trasladado de inmediato para recibir atención especializada.

Al ser valorado por los médicos veterinarios, el animal presentaba un cuadro de deshidratación severa, dolor intenso y una infestación masiva por garrapatas, por lo que fue sometido a estudios clínicos y radiográficos para conocer el alcance de sus lesiones.

Diagnóstico confirmó enfermedad transmitida por garrapatas

Las radiografías descartaron fracturas u otras lesiones traumáticas de gravedad relacionadas con el presunto enterramiento. No obstante, los análisis de laboratorio confirmaron que el perro padecía Ehrlichia canis, una enfermedad infecciosa transmitida por la picadura de garrapatas que ya había provocado un severo deterioro en su organismo.

Aunque recibió tratamiento intensivo y permaneció bajo vigilancia médica permanente, durante la noche del domingo sufrió una descompensación cardiorrespiratoria que derivó en un paro cardiorrespiratorio. El personal de guardia realizó maniobras de reanimación; sin embargo, no fue posible restablecer sus signos vitales.

Fiscalía de Coahuila mantiene abierta la investigación

Tras confirmarse el fallecimiento del animal, las autoridades reiteraron que el caso continúa bajo investigación. La Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene abierta una carpeta para esclarecer las circunstancias en que fue encontrado el perro y determinar las responsabilidades correspondientes por un posible caso de maltrato animal.