Mujer recupera su automóvil robado; estaba a la venta en un lote

Después de casi un mes de intensa búsqueda y de compartir publicaciones en redes sociales solicitando ayuda para localizar su automóvil, una mujer finalmente logró recuperarlo.

El vehículo fue localizado en un lote de venta ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, luego de que una persona se comunicara para informarle que creía haberlo visto ahí.

La afectada, quien pidió mantener su identidad reservada por cuestiones de seguridad, relató que el vehículo había sido rentado semanas atrás a una pareja identificada como José Antonio “N” y Zulema Sánchez, con el acuerdo de que sería utilizado como auto de plataforma de transporte. Sin embargo, tras varios días sin recibir reportes ni pagos por parte de los arrendatarios, comenzó a sospechar que algo no estaba bien.

“Desde mediados de junio ya no contestaban las llamadas ni los mensajes. Primero pensé que quizá habían tenido un problema con el teléfono, pero cuando pasó una semana y no supe nada, empecé a buscar el carro por mi cuenta”, narró.

Con fotografías y datos del vehículo, la mujer publicó una alerta en redes sociales y solicitó ayuda a la ciudadanía. Gracias a la difusión, una persona le escribió asegurando que había visto un vehículo con las mismas características en un lote de autos usados.

“No lo podía creer, fui de inmediato al lugar y ahí estaba mi carro, todavía con mis cosas adentro”, expresó.

Al confrontar a la persona que actualmente tenía el vehículo en posesión, este aseguró que lo había adquirido de buena fe, tras comprárselo a la pareja antes mencionada. Según su versión, el trato fue aparentemente legal y contaba con documentación que se le entregó en el momento de la compra.

“Yo no sabía que era robado, me lo vendieron como si fuera de ellos y con papeles. Cuando ella llegó y me explicó la situación, le dije que no tenía problema en entregárselo y que hiciéramos lo correcto ante las autoridades”, comentó el comprador.

Ante los hechos, la propietaria acudió de inmediato a interponer una denuncia formal ante el Ministerio Público, a fin de que se investigue a fondo el presunto fraude y la venta ilegal del automóvil.

“Lo que quiero es que se haga justicia. Yo confié en esas personas y se aprovecharon. Gracias a la gente en redes que compartió mi publicación, pude encontrar el carro. Ahora espero que las autoridades den con ellos”, concluyó.

La Fiscalía General del Estado ya tomó conocimiento del caso y se espera que en los próximos días se emitan las órdenes correspondientes para localizar a los presuntos responsables.

Comentarios