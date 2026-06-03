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Coahuila

Mujeres superan a hombres en padrón electoral de Coahuila

El INE informó que un total de dos millones 497 mil 551 ciudadanas y ciudadanos podrán acudir a las urnas para renovar el Congreso de Coahuila

  • 03
  • Junio
    2026

Las mujeres volverán a ser mayoría entre los ciudadanos con derecho a votar en Coahuila durante la elección del próximo 7 de junio, de acuerdo con la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía del Instituto Nacional Electoral (INE), integrada por casi 2.5 millones de personas.

Datos del organismo electoral muestran que el padrón estatal está conformado por un millón 269 mil 510 mujeres y un millón 228 mil 39 hombres, además de dos personas registradas con identidad no binaria.

La integración de la lista nominal confirma una tendencia que se ha mantenido en los últimos procesos electorales, donde las mujeres representan el grupo más numeroso de votantes potenciales en la entidad.

Más de 2.4 millones podrán acudir a las urnas

El INE informó que un total de dos millones 497 mil 551 ciudadanas y ciudadanos podrán acudir a las urnas para renovar el Congreso de Coahuila, integrado por 25 diputaciones, de las cuales 16 serán electas por mayoría relativa y nueve por representación proporcional.

El organismo destacó que la lista nominal definitiva fue sometida a procesos de verificación y validación para garantizar su confiabilidad y certeza jurídica antes de la jornada electoral.

Como parte de las acciones de organización electoral, también fueron impresos 46 mil 882 cuadernillos nominales que serán utilizados en las casillas para la identificación de los electores durante la votación.

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Asimismo, el INE reiteró el llamado a quienes solicitaron una reimpresión de su credencial para votar a recogerla antes del 5 de junio, ya que este documento será indispensable para participar en la elección.

Las autoridades electorales señalaron que la conformación de la lista nominal refleja la diversidad de la población con derecho al voto en Coahuila y constituye uno de los principales instrumentos para garantizar el desarrollo de una jornada electoral confiable y transparente.


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