Nueva tragedia en carretera Saltillo Zacatecas

Una nueva tragedia se presentó en la carretera Saltillo–Zacatecas, a la altura del ejido La Encantada, dejó como saldo un hombre sin vida y dos personas lesionadas.

El percance fue reportado alrededor de la 1:00 de la tarde al número de emergencias 911, lo que generó una rápida movilización de bomberos y cuerpos de auxilio, quienes confirmaron que dos vehículos estaban involucrados y que uno de los conductores había fallecido en el lugar.

De acuerdo con las primeras investigaciones y el testimonio de testigos, el conductor de un Hyundai Sonata con placas EUT 403 C circulaba a exceso de velocidad con dirección a Derramadero cuando perdió el control y se impactó contra el muro de contención.

El choque lo proyectó hacia los carriles contrarios, donde golpeó otro vehículo. El impacto provocó que el automóvil comenzara a desintegrarse, quedando sin motor y expulsando al conductor, quien presentó graves lesiones que derivaron en su muerte, confirmada en el sitio por bomberos de la estación Derramadero.

En tanto, los ocupantes del Nissan March con placas RLH 833 A, perteneciente a la empresa e-Tech, fueron atendidos por paramédicos. El conductor, Luis Alvarado, de 23 años, presentó una lesión en el brazo izquierdo, mientras que su acompañante, Gerardo Osorio, de 31 años, resultó con golpes menores.

La Policía Municipal y la Policía del Estado resguardaron la zona a la espera de la Agencia de Investigación Criminal, cuyos peritos realizaron las diligencias correspondientes antes de ordenar el levantamiento del cuerpo y su traslado al Semefo, donde se determinará la causa oficial de la muerte y se notificará a la familia.

