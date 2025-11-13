Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_13_at_7_56_59_PM_ef079560b5
Coahuila

Nueva tragedia en carretera Saltillo Zacatecas

La Policía Municipal y la Policía del Estado resguardaron la zona a la espera de la Agencia de Investigación Criminal, cuyos peritos realizaron las diligencias

  • 13
  • Noviembre
    2025

Una nueva tragedia se presentó en la carretera  Saltillo–Zacatecas, a la altura del ejido La Encantada, dejó como saldo un hombre sin vida y dos personas lesionadas.

El percance fue reportado alrededor de la 1:00 de la tarde al número de emergencias 911, lo que generó una rápida movilización de bomberos y cuerpos de auxilio, quienes confirmaron que dos vehículos estaban involucrados y que uno de los conductores había fallecido en el lugar.

De acuerdo con las primeras investigaciones y el testimonio de testigos, el conductor de un Hyundai Sonata con placas EUT 403 C circulaba a exceso de velocidad con dirección a Derramadero cuando perdió el control y se impactó contra el muro de contención.

El choque lo proyectó hacia los carriles contrarios, donde golpeó otro vehículo. El impacto provocó que el automóvil comenzara a desintegrarse, quedando sin motor y expulsando al conductor, quien presentó graves lesiones que derivaron en su muerte, confirmada en el sitio por bomberos de la estación Derramadero.

En tanto, los ocupantes del Nissan March con placas RLH 833 A, perteneciente a la empresa e-Tech, fueron atendidos por paramédicos. El conductor, Luis Alvarado, de 23 años, presentó una lesión en el brazo izquierdo, mientras que su acompañante, Gerardo Osorio, de 31 años, resultó con golpes menores.

La Policía Municipal y la Policía del Estado resguardaron la zona a la espera de la Agencia de Investigación Criminal, cuyos peritos realizaron las diligencias correspondientes antes de ordenar el levantamiento del cuerpo y su traslado al Semefo, donde se determinará la causa oficial de la muerte y se notificará a la familia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_13_T090451_366_d078f3951a
Conductor atropella a 20 personas en mercado de Corea del Sur
Whats_App_Image_2025_11_13_at_1_07_03_AM_e9a16172db
Obras de 'La Escuela es Nuestra', con falta de control y opacidad
AP_25315496184916_0ec48e5b2d
Al menos 27 muertos por naufragio de barco de Myanmar
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_13_at_11_27_29_PM_c95ff11979
México ‘se la juega’ y destaca en industria de videojuegos
Whats_App_Image_2025_11_13_at_9_28_04_PM_4b0dafc9e4
Cada hora en México se detectan 15 nuevos casos de diabetes
Whats_App_Image_2025_11_13_at_11_31_09_PM_cde0d3be8e
Mercados viven un 'jueves negro' por incertidumbre en EUA
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
publicidad
×