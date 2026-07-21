Llama alcalde de Nueva York ‘criminal de guerra’ a Netanyahu

Zohran Mamdani afirmó que el primer ministro israelí no es bienvenido en la ciudad y señaló que no tiene facultades para ejecutar la orden de la CPI

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como "criminal de guerra" y aseguró que no es bienvenido en la ciudad mientras continúe prófugo de la justicia internacional.

El señalamiento ocurrió luego de que Mamdani informara que su administración revisó las vías legales disponibles ante una eventual visita de Netanyahu a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero determinó que carece de autoridad para ejecutar la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI).

Benjamin Netanyahu is a war criminal. pic.twitter.com/YRezmW6YVx — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 22, 2026

Mamdani acusa a Netanyahu por conflicto en Gaza

El alcalde reiteró sus críticas contra el primer ministro israelí, a quien responsabilizó de la muerte de miles de palestinos durante el conflicto en Gaza y afirmó que la ciudad no cuenta con facultades legales independientes para detenerlo.

"Es evidente que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden. Sin embargo, el gobierno federal sí la tiene, y les pido que se unan a la CPI y ejecuten esta orden", afirmó Mamdani en un video difundido en redes sociales.

Ciudad revisó opciones legales ante posible visita

Las declaraciones se producen días después de que Mamdani revelara a The New York Times que analizaba, junto con su equipo legal, la posibilidad de ejecutar la orden de arresto emitida por la CPI.

El alcalde concluyó que esa atribución corresponde exclusivamente al gobierno federal de EUA, por lo que pidió a las autoridades nacionales asumir la responsabilidad de actuar en caso de que Netanyahu visite Nueva York.