Fallecido en Motel Nueva Castilla vivía en condición de calle

La Fiscalía General de Nuevo León informó que el motel permanecerá resguardado mientras concluyen las diligencias ministeriales

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La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el hombre localizado sin vida al interior del Motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, era una persona en situación de calle que presuntamente habitaba el inmueble abandonado.

“Lo que tenemos hasta este momento es que la persona se encontraba en una situación de calle, la autopsia refleja que es un infarto al miocardio y, previo a las demás investigaciones que se realicen, se tiene como no violento”, señaló.

El funcionario agregó que el inmueble permanecerá resguardado mientras concluyen las diligencias ministeriales y precisó que, hasta el momento, no se ha establecido contacto con el propietario del motel.

“El lugar está resguardado en lo que se termina la investigación… No se ha tenido contacto con el propietario”, indicó.

Asimismo, Flores Saldívar informó que la víctima existe la presunción de que utilizaba el motel abandonado como refugio.

“Se presume que la persona se refugiaba en esa instalación; al parecer vivía en ese lugar, aprovechando el abandono en que se encontraba”, concluyó.

El cuerpo fue localizado por creadores de contenido, el pasado 20 de julio en la cochera de la habitación 156 del Motel Nueva Castilla, donde personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Criminalística realizó el procesamiento de la escena.

Aunque la necropsia descartó una muerte violenta, la Fiscalía mantiene abierta la investigación para establecer la identidad del fallecido y esclarecer las circunstancias en las que permaneció dentro del inmueble antes de su deceso.