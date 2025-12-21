Obispo de Saltillo visitará cárceles de Coahuila en Navidad

El obispo de Saltillo, Hilario González, anunció que durante los días 24 y 25 de diciembre realizará una serie de visitas a las cárceles de Coahuila con el objetivo de llevar un mensaje de esperanza a los prisioneros y prisioneras.

González visitará cuatro centros penitenciarios estatales, así como el centro federal ubicado en Mesillas, en el municipio de Ramos Arizpe. “El mensaje es de esperanza, de recibir una buena noticia en medio de una mala situación. Cuando se pierde la libertad, generalmente traigo un mensaje de apertura de Dios, incluso en los momentos más difíciles”, expresó el obispo.

En otro tema, Hilario González informó que el año pasado se alcanzó el 98% de la meta establecida en materia de donación del Diezmo. Este año, el esquema de Diezmo lleva el eslogan “Tu ofrenda, una bendición”, recordando que el diezmo es una acción voluntaria de los feligreses que se destina a los gastos de la iglesia.

