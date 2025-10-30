Cerrar X
Coahuila

Obras escolares con recurso federal deberán ser aprobadas

El Gobierno de Coahuila acordó prohibir la ejecución de obras del programa federal “La Escuela es Nuestra” que no cuenten con validación estatal

  • 30
  • Octubre
    2025

Tras el derrumbe de una techumbre escolar en San Pedro donde un menor de seis años perdió la vida, el Gobierno de Coahuila acordó prohibir la ejecución de obras del programa federal “La Escuela es Nuestra” que no cuenten con validación técnica del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (ICIFED) y del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED). 

El gobernador Manolo Jiménez explicó que la falta de supervisión estructural provocó el colapso, pues en algunos planteles los comités escolares contrataban obras sin criterios técnicos ni acompañamiento institucional.

“Se debe garantizar que las escuelas sean espacios seguros. Ningún proyecto podrá avanzar sin certificación técnica”, afirmó, al detallar que desde abril se había solicitado coordinación con la federación para evitar riesgos.

La mesa estatal de seguridad instruyó crear un grupo de seguimiento entre gobierno estatal, autoridades educativas federales y municipales para revisar todos los proyectos en curso y detener aquellos que no cumplan con las normas.

El gobierno estatal también pidió el listado completo de las obras federales activas en la entidad para evaluarlas. 

“No se permitirá que vuelva a ocurrir un caso como el de San Pedro”, advirtió Jiménez Salinas.


