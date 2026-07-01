Inician obras en acceso de la Primaria Justo Sierra

El Gobierno de Matamoros inició la pavimentación y construcción de banquetas en el acceso principal de la Escuela Primaria Justo Sierra

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El Gobierno Municipal de Matamoros inició los trabajos de pavimentación y construcción de banquetas en el acceso principal de la Escuela Primaria Justo Sierra, con el propósito de mejorar las condiciones de ingreso y fortalecer la seguridad de la comunidad escolar.

La obra fue puesta en marcha por la administración encabezada por el alcalde Beto Granados, como respuesta a una solicitud realizada por la comunidad educativa.

Buscan mejorar el acceso al plantel

Los trabajos permitirán facilitar el ingreso de estudiantes, personal docente, madres, padres de familia y demás usuarios que diariamente acuden a la institución educativa.

Con la pavimentación y la construcción de banquetas se busca ofrecer un entorno más seguro y funcional, además de mejorar la movilidad en uno de los principales accesos al plantel.

Impulso a la infraestructura educativa

El Gobierno Municipal destacó que esta acción forma parte de su compromiso por fortalecer la infraestructura educativa y generar mejores condiciones para el aprendizaje de niñas y niños.

Asimismo, señaló que este tipo de obras contribuyen a la creación de espacios dignos y adecuados para la comunidad escolar, como parte de la estrategia Territorio en Transformación, enfocada en el mejoramiento de la infraestructura urbana y educativa del municipio.