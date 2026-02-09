Cierran la puerta a Ancira en la subasta de AHMSA

La convocatoria oficial para la subasta de Altos Hornos de México prohíbe expresamente que Alonso Ancira Elizondo, sus familiares y exsocios participen en la adquisición de la siderúrgica.

Aunque el documento no cita el nombre, sí señala que miembros del Consejo de administración, directivos o sus familiares hasta cuarto grado están imposibilitados de participar en la subasta.

El documento fue emitido por la sindicatura y avalado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, estableciendo restricciones directas para antiguos administradores.

De acuerdo con la convocatoria, la prohibición se extiende a familiares hasta cuarto grado, socios mayoritarios y directivos vinculados a la empresa durante los últimos 10 años.

Este candado jurídico busca impedir que exaccionistas o personas relacionadas con la administración previa retomen el control de la metalúrgica ubicada en Monclova, Coahuila.

La convocatoria consta de 421 páginas e integra información detallada sobre las características operativas de la siderúrgica y la minera, así como sus bienes y activos.

También incluye los requisitos indispensables que deberán cumplir los grupos empresariales interesados en participar en la subasta de AHMSA.

En el artículo 4.2.1 de las bases, se establece que quedarán excluidos quienes mantengan vínculos laborales, profesionales, personales o familiares con exdirectivos o accionistas.

Dicha disposición aplica para quienes hayan sido administradores, miembros del consejo de administración o accionistas de AHMSA o de su controladora, Grupo Acerero del Norte.

Esta cláusula impide de forma directa la participación de exsocios mayoritarios como Alonso Ancira Elizondo, Xavier Autrey Maza y otros relacionados con la antigua administración.

El objetivo central de esta medida es garantizar un proceso de subasta transparente y evitar simulaciones en la compra de la empresa acerera.

La convocatoria fue publicada el martes tres, mientras que el miércoles cuatro se abrió el periodo para recibir cartas de intención y documentación de precalificación.

El plazo para la recepción de estas cartas vencerá en la fecha establecida por el calendario, previo al proceso de análisis de los interesados.

La etapa de precalificación se realizará el día 13, con posibilidad de extenderse durante sábado y domingo, dependiendo de la carga de trabajo.

El día 16 se notificará el resultado de la precalificación a los grupos inversionistas que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Posteriormente, el 19 será la fecha límite para que los participantes inconformes presenten impugnaciones ante la autoridad correspondiente.

El síndico deberá resolver dichas inconformidades a más tardar el 23 de febrero, notificando los resultados definitivos el día 24.

Comentarios