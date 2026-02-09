Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_5845_4fe06f1758
Coahuila

Tereso Medina participará por la dirigencia nacional de la CTM

El exdiputado federal señaló que su proyecto estará enfocado en fortalecer la unidad, el diálogo y fomentar la participación de todos los sectores de la CTM

  • 09
  • Febrero
    2026

Tereso Medina ratificó su intención de competir por la secretaría general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) a nivel nacional, luego de dar a conocer un mensaje en video en el que hizo pública su decisión. Con ello, el dirigente sindical anunció que impulsará la Planilla de Unidad Nacional, colocándose como uno de los perfiles que buscan encabezar la organización obrera.

En su mensaje, Medina señaló que su proyecto estará enfocado en fortalecer la unidad, privilegiar el diálogo y fomentar la participación de todos los sectores que conforman la CTM. Afirmó que su compromiso es con la base trabajadora y que está dispuesto a escuchar las distintas voces del sindicato para construir una agenda común que permita enfrentar los retos actuales del movimiento laboral.

El anuncio, realizado la mañana del lunes, generó reacciones favorables de distintos actores políticos y sindicales, así como de integrantes de la CTM en Coahuila, quienes expresaron su respaldo a Tereso Medina. El aspirante adelantó que en los próximos días sostendrá reuniones con trabajadores y líderes sindicales para continuar sumando apoyos y consolidar este proyecto de alcance nacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_fuerza_aerea_aniversario_330dece4d8
Presidencia conmemora 111° aniversario de Fuerza Aérea Mexicana
fuerza_aerea_mexicana_dcd11a2164
Hoy es el Día de la Fuerza Aérea Mexicana; vocación y disciplina
tunez_monterrey_mundial_2026_188c176e9e
Entrenará Túnez en Monterrey rumbo al Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

AP_26041708366211_b254eabaf5
Rolling Stone coloca a Bad Bunny en el Top 2 del Halftime
Whats_App_Image_2026_02_10_at_14_38_40_2b7bb70e98
Exigen prueba de ciudadanía a residentes en Texas
nueva_york_oms_737d4ccbe8
Nueva York se une a red de la OMS tras salida de Trump
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
publicidad
×