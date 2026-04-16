UTNL participará en proyecto internacional de radioastronomía

La Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo participará en la construcción de antenas de radioastronomía e identificación de sitios para instalarlas, en coordinación con la UNAM Campus Morelia.

Este es un paso clave hacia la ciencia de alto nivel, dijo el rector José Antonio Tovar Lara, al firmar dos convenios de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su campus Morelia.

El acuerdo, firmado el 25 de marzo de 2026, favorece a la Universidad en la participación del proyecto Next Generation Very Large Array (ngVLA), un ambicioso observatorio de radioastronomía que contempla la instalación de 263 antenas en América del Norte para operar como un interferómetro de última generación.

Esta alianza representa una oportunidad estratégica para estudiantes y docentes, especialmente en áreas como matemáticas, física y astronomía, al abrirles la puerta a proyectos científicos de alcance global.

Luis Alberto Zapata González, director del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM Morelia, destacó que se espera una participación activa de la comunidad académica de la UTNL en este esfuerzo internacional.

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