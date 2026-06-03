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Coahuila

Perfila elección del domingo candidaturas con poca inclusión

La plataforma Conóceles presentó la información que entregaron los candidatos al Instituto Electoral de Coahuila rumbo a los comicios

  • 03
  • Junio
    2026

De las 379 personas que contienden para ocupar un escaño en el Congreso de Coahuila, solo un porcentaje mínimo representa grupos étnicos, con discapacidad y de identidad sexual diversa, de acuerdo con el portal www.conoceles-coahuila.org.

Según la información proporcionada por 377 candidatas y candidatos que sí entregaron su información al Instituto Electoral de Coahuila (dos no lo hicieron), solamente nueve se identifican con la diversidad sexual, mientras ocho prefirieron no contestar. El resto no se identifica con este grupo.

En lo que se refiere a las candidaturas de personas pertenecientes a comunidades indígenas, una sola persona refirió prefirió no contestar, mientras que 376 candidatos respondieron no pertenecer a etnia alguna; caso similar a los migrantes, donde se presentaron exactamente las mismas respuestas.

De acuerdo con la plataforma, ninguno de los aspirantes pertenece a comunidades afromexicanas, y solamente una se identifica como persona con discapacidad, y dos prefirieron no contestar.

Ni tan jóvenes… ni tan viejos

Para la elaboración de los perfiles, Conóceles preguntó a las candidatas y candidatos si se consideran jóvenes, y solo el 17.68 por ciento se considera en este grupo de edad, mientras que el 13.1 por ciento se considera del grupo de edad de personas mayores.
En cuanto a género, predominan el femenino, pues de los 377 aspirantes 160 son hombres y 217 mujeres.

Predominan licenciados

En cuanto al grado académico, existen 11 con solamente la secundaria terminada; 18 con carrera técnica, 27 con preparatoria, 225 con licenciatura, 12 con alguna especialidad, 73 con maestría, nueve con un doctorado y dos con postdoctorado. 
 
CERO INCLUSIÓN
 
Grupos de población                        Sí          No         No contestó
 
Diversidad sexual:                             9         360            8
Discapacidad:                                    1         374             2
Comunidades indígenas:                 0         376             1
Comunidades afromexicanas:         0         377             0
Migrantes:                                          0         376            1


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